Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год

СТАМБУЛ, 8 фев - РИА Новости. Турецкие власти намерены за один год устранить последствия землетрясений на юго-востоке страны, сообщил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган."В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях", - заявил Эрдоган на брифинге. Он отметил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). По словам президента, в устранении последствий катастрофы задействованы все ведомства Турции, при этом в первые дни возникали некоторые сложности, но сейчас они устранены.Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
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СТАМБУЛ, 8 фев - РИА Новости. Турецкие власти намерены за один год устранить последствия землетрясений на юго-востоке страны, сообщил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В течение одного года мы построим квартиры для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше и девяти других провинциях", - заявил Эрдоган на брифинге. Он отметил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье десять тысяч лир (около 530 долларов). По словам президента, в устранении последствий катастрофы задействованы все ведомства Турции, при этом в первые дни возникали некоторые сложности, но сейчас они устранены.
Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч.
Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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