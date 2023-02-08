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В Петербурге "Бэтмен" спас девушку от ограбления
В Петербурге "Бэтмен" спас девушку от ограбления - РИА Новости, 08.02.2023
В Петербурге "Бэтмен" спас девушку от ограбления
Организаторы интерактивной выставки рассказали, что аниматор в костюме Бэтмена спас девушку от ограбления на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:51
2023-02-08T19:51
2023-02-08T21:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Организаторы интерактивной выставки рассказали, что аниматор в костюме Бэтмена спас девушку от ограбления на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. "Вчера <…> наш доблестный аниматор Роман в ростовой фигуре Бэтмена предотвратил кражу 700 тысяч рублей! Рома не растерялся и сбил рукой грабителя, который вырвал сумку у девушки", — сообщают на своей странице в соцсети "ВКонтакте" организаторы выставки, где работает аниматор. Отмечается, что девушка якобы сняла деньги за 20 минут до инцидента. Она поблагодарила молодого человека за помощь. "Девушка выразила Роману благодарность за его героический поступок в виде десяти тысяч рублей и попросила, чтобы мы тоже его похвалили и повесили фото на Доску почета, что мы обязательно и сделаем", — отмечается в сообщении. Многие читатели назвали молодого человека настоящим героем. "Этому городу нужен герой", — написала одна из комментаторов. Вместе с тем часть пользователей в соцсетях не поверила в произошедшее и назвала видео постановочным. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.
https://ria.ru/20220823/kot-1811570700.html
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Происшествия, Технологии, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хорошие новости
19:51 08.02.2023 (обновлено: 21:00 08.02.2023)
В Петербурге "Бэтмен" спас девушку от ограбления
В Санкт-Петербурге аниматор в костюме Бэтмена спас девушку от ограбления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости.
Организаторы интерактивной выставки рассказали, что аниматор в костюме Бэтмена спас
девушку от ограбления на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
"Вчера <…> наш доблестный аниматор Роман в ростовой фигуре Бэтмена предотвратил кражу 700 тысяч рублей! Рома не растерялся и сбил рукой грабителя, который вырвал сумку у девушки", — сообщают на своей странице в соцсети "ВКонтакте" организаторы выставки, где работает аниматор.
Отмечается, что девушка якобы сняла деньги за 20 минут до инцидента. Она поблагодарила молодого человека за помощь.
"Девушка выразила Роману благодарность за его героический поступок в виде десяти тысяч рублей и попросила, чтобы мы тоже его похвалили и повесили фото на Доску почета, что мы обязательно и сделаем", — отмечается в сообщении.
Многие читатели назвали молодого человека настоящим героем. "Этому городу нужен герой", — написала одна из комментаторов.
Вместе с тем часть пользователей в соцсетях не поверила в произошедшее и назвала видео постановочным.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
, заявление по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.