https://ria.ru/20230208/siriya-1850644445.html

Белый дом рассказал, как помогает Сирии после землетрясения

Белый дом рассказал, как помогает Сирии после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

Белый дом рассказал, как помогает Сирии после землетрясения

США работают через дружественные НКО для оказания помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:14

2023-02-08T18:14

2023-02-08T18:51

сирия

сша

в мире

джон кирби

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США работают через дружественные НКО для оказания помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы работаем с нашими партнерами, группами гуманитарного содействия, для оказания помощи также и Сирии, где, как вы знаете, у нас нет дипломатического присутствия. Но мы делаем все, что можем, в партнерстве с группами и организациями для оказания такого рода содействия", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби добавил, что в Турцию уже прибыли две команды американских спасателей, которые выдвигаются на место катастрофы с авиабазы Инджирлик.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 9057 человек, ранены 52979. Разрушения после этих землетрясений были зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным минздрава САР, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек.

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, сша, в мире, джон кирби, сильное землетрясение в турции и сирии