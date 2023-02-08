https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850562000.html

В Греции предложили отменить санкции в отношении Сирии после землетрясения

В Греции предложили отменить санкции в отношении Сирии после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

В Греции предложили отменить санкции в отношении Сирии после землетрясения

Евродепутаты от Компартии Греции (КПГ) требует немедленной отмены эмбарго в отношении Сирии и беспрепятственных поставок гуманитарной помощи населению Сирии и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:44

2023-02-08T14:44

2023-02-08T14:44

в мире

сирия

евросоюз

нато

урсула фон дер ляйен

кириакос мицотакис

сша

сильное землетрясение в турции и сирии

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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Евродепутаты от Компартии Греции (КПГ) требует немедленной отмены эмбарго в отношении Сирии и беспрепятственных поставок гуманитарной помощи населению Сирии и Турции. Копия письма, направленного председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, поступила в РИА Новости. "Жители Сирии остро нуждаются в срочной гуманитарной помощи, предметах первой необходимости, медикаментах. Однако эмбарго ЕС, США, НАТО, сопровождающее их многолетнее вмешательство и переживаемое народом Сирии, продолжается, несмотря на разрушительное землетрясение, и мешает даже выражению солидарности", - говорится в письме. Компартия призывает ЕС немедленно отмени "неприемлемое эмбарго и санкции" против Сирии, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи населению Сирии и Турции. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис накануне вечером заявил, что координация помощи пострадавшей от землетрясения Сирии должна идти на европейском уровне, поскольку против Сирии введены санкции, при этом речи об отмене санкций не идет. Он утверждал, что нельзя быть уверенным, что президент Башар Асад разрешит безопасное прохождение помощи. На вопрос, будет ли он просить, хотя бы временно, об отмене санкций против Сирии, чтобы помощь могла дойти до страны, Мицотакис ответил: "Это очень деликатная и сложная ситуация. В настоящее время я не могу дать какие-либо дополнительные комментарии о том, как мы будем действовать в этой ситуации". Евросоюз в 2011 году ввел санкции против правительства Сирии, добиваясь свержения президента Башара Асада. Срок действия санкций продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html

https://ria.ru/20230208/aleppo-1850561156.html

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в мире, сирия, евросоюз, нато, урсула фон дер ляйен, кириакос мицотакис, сша, сильное землетрясение в турции и сирии