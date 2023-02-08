https://ria.ru/20230208/provokatory-1850553591.html

Эрдоган призвал жителей Турции не поддаваться провокаторам

Эрдоган призвал жителей Турции не поддаваться провокаторам - РИА Новости, 08.02.2023

Эрдоган призвал жителей Турции не поддаваться провокаторам

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население не поддаваться провокаторам в стране, по его словам, сейчас "время быть единым ". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:20

2023-02-08T14:20

2023-02-08T14:20

в мире

турция

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850224998_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_8a3d4737678bce975b4ee3b2a181ab04.jpg

АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население не поддаваться провокаторам в стране, по его словам, сейчас "время быть единым ". "Я особенно прошу вас не давать возможности провокаторам. Я прошу представителей прессы не давать такой возможности. Сегодня время единства и солидарности. Мы мобилизовали все наши средства", - сказал Эрдоган в обращении к народу из эпицентра землетрясения – провинции Кахраманмараш. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число жертв возросло до 8574, раненых уже 49133. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии