https://ria.ru/20230208/premii-1850568871.html

Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора

Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора - РИА Новости, 08.02.2023

Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премии сотрудникам работающих в регионе научных организаций за успехи в области лазерной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:00

2023-02-08T15:00

2023-02-08T15:00

ленинградская область

александр дрозденко

российская академия наук

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471234_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_902cb745ec8eb0b267dbaa7ff69ea966.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премии сотрудникам работающих в регионе научных организаций за успехи в области лазерной дальнометрии, изучении центральной нервной системы, селекционных исследованийкартофеля и в других сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона."В нашей ленинградской Команде 47 немало талантливых ученых. Каждый год мы отмечаем их вклад в науку, выбираем самые передовые и нужные региону и стране достижения. Поздравляю всех причастных с Днем российской науки. Уверен, что Год Команды Знаний Ленинградской области и объявленное президентом России десятилетие науки и технологий будут способствовать новым замечательным достижениям наших ученых, а, значит, развитию нашей области и всей России", ― сказал глава области.Премия губернатора Ленинградской области присуждена начальнику лаборатории АО "Научно исследовательский институт оптико – электронного приборостроения" Нине Потаповой за достижения в области лазерной дальнометрии. Также награда вручена заведующей лабораторией ФГБУН "Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН" Наталье Меркульевой за раскрытие механизмов формирования головного и спинного мозга во время пренатального и постнатального развития в условиях нормы и патологии. Еще одна премия присуждена научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" Надиму Махиш Оглы Гаджиеву. За 45 лет работы ученый вывел более 19 сортов картофеля, большинство из которых созданы для созревания в северных районах России. За достижения в области цифровых и информационных технологий губернаторскую премию получил научный сотрудник ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юрий Ломачук за разработку уникального программного комплекса для исследования свойств примесных ионов актинидов в кристаллах.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, все четыре ученых получили по 150 тысяч рублей. Еще три премии губернатора в размере 100, 85 и 70 тысяч рублей распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу.

https://ria.ru/20230126/podderzhka-1847534707.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, российская академия наук, ленинградская область, россия