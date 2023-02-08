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Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора - РИА Новости, 08.02.2023
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Ленинградская область
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Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора
Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора - РИА Новости, 08.02.2023
Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премии сотрудникам работающих в регионе научных организаций за успехи в области лазерной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:00
2023-02-08T15:00
ленинградская область
александр дрозденко
российская академия наук
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премии сотрудникам работающих в регионе научных организаций за успехи в области лазерной дальнометрии, изучении центральной нервной системы, селекционных исследованийкартофеля и в других сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона."В нашей ленинградской Команде 47 немало талантливых ученых. Каждый год мы отмечаем их вклад в науку, выбираем самые передовые и нужные региону и стране достижения. Поздравляю всех причастных с Днем российской науки. Уверен, что Год Команды Знаний Ленинградской области и объявленное президентом России десятилетие науки и технологий будут способствовать новым замечательным достижениям наших ученых, а, значит, развитию нашей области и всей России", ― сказал глава области.Премия губернатора Ленинградской области присуждена начальнику лаборатории АО "Научно исследовательский институт оптико – электронного приборостроения" Нине Потаповой за достижения в области лазерной дальнометрии. Также награда вручена заведующей лабораторией ФГБУН "Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН" Наталье Меркульевой за раскрытие механизмов формирования головного и спинного мозга во время пренатального и постнатального развития в условиях нормы и патологии. Еще одна премия присуждена научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" Надиму Махиш Оглы Гаджиеву. За 45 лет работы ученый вывел более 19 сортов картофеля, большинство из которых созданы для созревания в северных районах России. За достижения в области цифровых и информационных технологий губернаторскую премию получил научный сотрудник ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юрий Ломачук за разработку уникального программного комплекса для исследования свойств примесных ионов актинидов в кристаллах.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, все четыре ученых получили по 150 тысяч рублей. Еще три премии губернатора в размере 100, 85 и 70 тысяч рублей распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу.
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александр дрозденко, российская академия наук, ленинградская область, россия
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Российская академия наук, Ленинградская область, Россия
15:00 08.02.2023
 

Ученые из Ленинградской области получили премии губернатора

© iStock.com / shironosovУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© iStock.com / shironosov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил премии сотрудникам работающих в регионе научных организаций за успехи в области лазерной дальнометрии, изучении центральной нервной системы, селекционных исследованийкартофеля и в других сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"В нашей ленинградской Команде 47 немало талантливых ученых. Каждый год мы отмечаем их вклад в науку, выбираем самые передовые и нужные региону и стране достижения. Поздравляю всех причастных с Днем российской науки. Уверен, что Год Команды Знаний Ленинградской области и объявленное президентом России десятилетие науки и технологий будут способствовать новым замечательным достижениям наших ученых, а, значит, развитию нашей области и всей России", ― сказал глава области.

Премия губернатора Ленинградской области присуждена начальнику лаборатории АО "Научно исследовательский институт оптико – электронного приборостроения" Нине Потаповой за достижения в области лазерной дальнометрии. Также награда вручена заведующей лабораторией ФГБУН "Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН" Наталье Меркульевой за раскрытие механизмов формирования головного и спинного мозга во время пренатального и постнатального развития в условиях нормы и патологии.

Еще одна премия присуждена научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" Надиму Махиш Оглы Гаджиеву. За 45 лет работы ученый вывел более 19 сортов картофеля, большинство из которых созданы для созревания в северных районах России. За достижения в области цифровых и информационных технологий губернаторскую премию получил научный сотрудник ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юрий Ломачук за разработку уникального программного комплекса для исследования свойств примесных ионов актинидов в кристаллах.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, все четыре ученых получили по 150 тысяч рублей. Еще три премии губернатора в размере 100, 85 и 70 тысяч рублей распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссийская академия наукЛенинградская областьРоссия
 
 
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