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Путин: Россия знает о планах Афганистана по крупным экономическим проектам - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин: Россия знает о планах Афганистана по крупным экономическим проектам
Путин: Россия знает о планах Афганистана по крупным экономическим проектам - РИА Новости, 08.02.2023
Путин: Россия знает о планах Афганистана по крупным экономическим проектам
Москва установила контакты с руководством Афганистана в Кабуле, российская сторона знает о планах осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:44
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цены на нефть
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва установила контакты с руководством Афганистана в Кабуле, российская сторона знает о планах осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы стабилизировать ситуацию в экономике Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в среду в Кремле. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти этой страны сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
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цены на нефть, афганистан, россия, москва, владимир путин, николай патрушев
Цены на нефть, Афганистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Николай Патрушев
20:44 08.02.2023
 
Путин: Россия знает о планах Афганистана по крупным экономическим проектам

Путин: Россия знает о планах Афганистана по осуществлению крупных экономических проектов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва установила контакты с руководством Афганистана в Кабуле, российская сторона знает о планах осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы стабилизировать ситуацию в экономике Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в среду в Кремле.
"Мы установили контакты с руководством Афганистана в Кабуле. Знаем что есть хорошие планы осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы стабилизировать ситуацию в экономике", - сказал Путин.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти этой страны сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Цены на нефтьАфганистанРоссияМоскваВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
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