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Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023
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Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД
Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023
Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД
Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:20
2023-02-08T09:00
в мире
россия
армения
нагорный карабах
петр ильичев
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. По его словам, следует особо отметить, что "деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории". Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Кроме того, Пашинян ранее призывал Россию поднять в СБ ООН вопрос Карабаха - по его словам Москве следовало бы инициировать в Совбезе "рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента". Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта. Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
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в мире, россия, армения, нагорный карабах, петр ильичев, никол пашинян, дмитрий песков, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Армения, Нагорный Карабах, Петр Ильичев, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:20 08.02.2023 (обновлено: 09:00 08.02.2023)
 
Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД

Глава департамента МИД Ильичев: наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорнокарабахского конфликта остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже чётко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер", - сказал Ильичев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
03:46
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах
По его словам, следует особо отметить, что "деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Кроме того, Пашинян ранее призывал Россию поднять в СБ ООН вопрос Карабаха - по его словам Москве следовало бы инициировать в Совбезе "рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента". Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта.
Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
Лачин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:57
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили Лачинский коридор
 
В миреРоссияАрменияНагорный КарабахПетр ИльичевНикол ПашинянДмитрий ПесковООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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