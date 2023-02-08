https://ria.ru/20230208/mirotvortsy-1850458857.html

Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД

Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023

Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД

Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:20

2023-02-08T08:20

2023-02-08T09:00

в мире

россия

армения

нагорный карабах

петр ильичев

никол пашинян

дмитрий песков

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758424939_80:570:2707:2048_1920x0_80_0_0_b4bc50ed5f7064c662ab838c286b2f4e.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. По его словам, следует особо отметить, что "деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории". Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Кроме того, Пашинян ранее призывал Россию поднять в СБ ООН вопрос Карабаха - по его словам Москве следовало бы инициировать в Совбезе "рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента". Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта. Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html

https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html

россия

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, армения, нагорный карабах, петр ильичев, никол пашинян, дмитрий песков, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)