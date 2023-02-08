08:20 08.02.2023 (обновлено: 09:00 08.02.2023)
Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно, заявили в МИД
Глава департамента МИД Ильичев: наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН не нужно
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорнокарабахского конфликта остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже чётко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер", - сказал Ильичев.
По его словам, следует особо отметить, что "деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Кроме того, Пашинян ранее призывал Россию поднять в СБ ООН вопрос Карабаха - по его словам Москве следовало бы инициировать в Совбезе "рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента". Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта.
Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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