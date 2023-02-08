https://ria.ru/20230208/lnr-1850536364.html

ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР, заявил Пасечник

ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.02.2023

ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР, заявил Пасечник

Украинские войска в последнее время в основном наносят точечные удары по больницам в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:30

2023-02-08T13:30

2023-02-08T13:30

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в последнее время в основном наносят точечные удары по больницам в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник."В последнее время в большинстве своем это точечные удары по больницам. Там лежат и наши раненые ребята, и гражданское мирное население, и врачи там гражданские", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, раньше Киев наносил хаотичные удары, но теперь цели избирательны."Сегодня, наверное, получив какое-то более совершенное оружие от американцев, от Европы, имеется в виду HIMARS, украинские националисты наносят удары именно по таким объектам, где много людей", - подчеркнул врио главы ЛНР.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины