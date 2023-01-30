https://ria.ru/20230130/novoaydar-1848343816.html

"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре

"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре - РИА Новости, 30.01.2023

"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре

Вооруженные силы Украины в минувшие выходные нанесли ракетный удар по больнице в ЛНР, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:54

2023-01-30T12:54

2023-01-30T20:05

фото

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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Вооруженные силы Украины в минувшие выходные нанесли ракетный удар по больнице в ЛНР, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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