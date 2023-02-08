https://ria.ru/20230208/aleppo-1850451444.html

Российские военные круглосуточно оказывают помощь пострадавшим в Алеппо

Российские военные круглосуточно оказывают помощь пострадавшим в Алеппо - РИА Новости, 08.02.2023

Российские военные круглосуточно оказывают помощь пострадавшим в Алеппо

Российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике круглосуточно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям провинции Алеппо,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:24

2023-02-08T06:24

2023-02-08T06:24

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

алеппо

россия

сирия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике круглосуточно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям провинции Алеппо, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям провинции Алеппо. Один из пунктов выдачи развернут в церкви Марьэльяс, в которой собираются прихожане, оставшиеся без крыши над головой. Российские военнослужащие привезли для жителей продуктовые наборы, молоко, муку и предметы первой необходимости – подушки, матрасы, постельное белье", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что еще один пункт выдачи развернут в бывшем зале торжеств, где местный предприниматель разместил несколько сот семей, чьи дома были разрушены в результате землетрясения. Ранее министром обороны РФ Сергеем Шойгу были даны указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии об оказании помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения. Были оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки ВС РФ, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.

алеппо

россия

сирия

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, алеппо, россия, сирия, сергей шойгу