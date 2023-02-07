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В центральной Турции за 39 часов произошло более 160 ощутимых землетрясений

В центральной Турции за 39 часов произошло более 160 ощутимых землетрясений - РИА Новости, 07.02.2023

В центральной Турции за 39 часов произошло более 160 ощутимых землетрясений

Более 160 ощутимых землетрясений произошло в центральной части Турции после первого мощного землетрясения магнитудой 7,7, сообщает Европейский сейсмологический... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:43

2023-02-07T19:43

2023-02-07T19:43

в мире

турция

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сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 160 ощутимых землетрясений произошло в центральной части Турции после первого мощного землетрясения магнитудой 7,7, сообщает Европейский сейсмологический центр. По его данным, во вторник в 18.48 по местному времени (совпадает с мск) в центральной части Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 5,0. "Это 165-е ощутимое землетрясение в центральной Турции за последние 39 часов", - говорится в сообщении Центра в Twitter. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, twitter, сильное землетрясение в турции и сирии