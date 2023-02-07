https://ria.ru/20230207/siriya-1850263616.html

Красный Крест оценил число жертв землетрясения в Сирии в полторы тысячи

Красный Крест оценил число жертв землетрясения в Сирии в полторы тысячи - РИА Новости, 07.02.2023

Красный Крест оценил число жертв землетрясения в Сирии в полторы тысячи

Более 1,5 тысячи человек погибли и более 3,5 тысячи получили ранения в Сирии в результате землетрясения, эти цифры будут расти в ближайшие 24 часа, заявил на... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:23

2023-02-07T13:23

2023-02-07T15:06

сирия

землетрясение в турции и сирии

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

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ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек погибли и более 3,5 тысячи получили ранения в Сирии в результате землетрясения, эти цифры будут расти в ближайшие 24 часа, заявил на брифинге в ООН глава делегации Международной федерации Красного креста в Сирии Мадс Бринч Хансен."По последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1 509 человек и 3 548 были ранены. Только в Хаме и Латакии сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение следующих 24 часов это число резко возрастет", - сказал он.Он добавил, что по текущим оценкам, по меньшей мере 4 тысячи семей потеряли свои дома, а 50 тысяч семей нуждаются в немедленной поддержке.Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3419, раненых - до 20 53, спасти удалось более 8 тысяч человек.

https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сирия, землетрясение в турции и сирии, международный комитет красного креста (мккк), в мире