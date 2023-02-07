06:22 07.02.2023 (обновлено: 07:27 07.02.2023)
Российские военные в Сирии продолжают ликвидацию последствий землетрясения
Минобороны: российские военные в Сирии продолжают ликвидацию последствий землетрясения
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии об оказании помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения.
"Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия. В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
Также сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.
"К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники", - уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.