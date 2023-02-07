https://ria.ru/20230207/ran-1850168761.html

В РАН оценили возможность подготовки к землетрясению в Турции

В РАН оценили возможность подготовки к землетрясению в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

В РАН оценили возможность подготовки к землетрясению в Турции

Предсказать землетрясение в Турции накануне было невозможно, его прогнозировали в ближайшие пять лет на территории, превышающей размеры страны, поэтому любые... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:22

2023-02-07T03:22

2023-02-07T03:22

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

сирия

ливан

цены на нефть

реджеп тайип эрдоган

российская академия наук

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предсказать землетрясение в Турции накануне было невозможно, его прогнозировали в ближайшие пять лет на территории, превышающей размеры страны, поэтому любые превентивные меры были бессмысленны, заявил РИА Новости директор Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Пока это невозможно в принципе, это никто не может", - ответил Шебалин на вопрос, можно ли было предсказать землетрясение в Турции. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

сирия

ливан

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия, ливан, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, российская академия наук