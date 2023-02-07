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Число афтершоков после землетрясения в Турции и Сирии стало сокращаться

Число афтершоков после землетрясения в Турции и Сирии стало сокращаться - РИА Новости, 07.02.2023

Число афтершоков после землетрясения в Турции и Сирии стало сокращаться

Число афтершоков после землетрясения в Турции и Сирии стало сокращаться, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:49

2023-02-07T17:49

2023-02-07T18:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число афтершоков после землетрясения в Турции и Сирии стало сокращаться, сообщает Европейский сейсмологический центр."Число афтершоков начало сокращаться", - говорится в сообщении Европейского центра в Twitter.На прикрепленном к сообщению графике видно, что после двух мощных землетрясений частота толчков стала сокращаться.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

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в мире, турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, ливан, twitter