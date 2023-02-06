https://ria.ru/20230206/aleppo-1849984882.html

Цитадель Алеппо

Цитадель Алеппо - РИА Новости, 06.02.2023

Цитадель Алеппо

Алеппо (Халеб) – город на северо-западе Сирии, расположенный на пересечении нескольких торговых путей, начиная со IIтысячелетия до нашей эры последовательно... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:58

2023-02-06T11:58

2023-02-06T11:58

сирия

алеппо

юнеско

землетрясение

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Алеппо (Халеб) – город на северо-западе Сирии, расположенный на пересечении нескольких торговых путей, начиная со IIтысячелетия до нашей эры последовательно находился под властью хеттов, ассирийцев, арабов, монголов, мамлюков и турок. Цитадель Алеппо – массивная крепость, расположенная на высоком холме в Старом городе.Первые укрепления на месте современной цитадели Алеппо были построены в X веке. Наибольшее значение она имела во времена Крестовых походов. В XIII век цитадель превратилась в богатейший город на Ближнем Востоке. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и амбары для зерна. Крепость захватывали римляне, крестоносцы, отвоевывали мусульмане, брали штурмом Александр Македонский и Тамерлан. После землетрясения XIX века практически все постройки были разрушены.В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо. В 2013 году Старый город Алеппо был включен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Согласно информации, размещенной на сайте ЮНЕСКО, цитадель Алеппо возвышается над восточными базарами, мечетями и медресе старого города-крепости, являющегося свидетельством арабской военной мощи с XII по XIV век. Цитадель включает в себя руины мечети, дворца и бань, а также свидетельства присутствия разных цивилизаций, начиная с Х века до нашей эры.Город-крепость, который вырос вокруг цитадели, отражает ранний период греко-римской планировки улиц и содержит остатки христианских сооружений VI века, средневековые стены и ворота, мечети и медресе, которые были возведены во времена правления династии Айюбидов и Мамлюков, а также поздние мечети и дворцы, относящиеся к Османскому периоду.За пределами города-крепости в северо-западном квартале Баб эль-Фарадж, в северном районе Ждейде и в других районах на юге и западе, построенных в эти периоды завоеваний, сохранились важные культовые и жилые сооружения.В 2011 году в Сирии начался вооруженный конфликт. В 2012 году боевики атаковали Алеппо, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. Линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели террористы и цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска. Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года. В 2016 году Алеппо был освобожден. Крепость стала для сирийцев стратегической высотой и символом сопротивления боевикам. Именно благодаря ее защитникам террористы так и не смогли взять под контроль центр Алеппо. Боевики разграбили объекты, а во время операции по освобождению Алеппо попытались взрывами уничтожить Старый город, он был разрушен примерно на 70%. В августе 2021 года специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20%. Восстановление началось с северной и восточной стен цитадели, которые пострадали больше всего, некоторые башни были разрушены полностью.6 февраля 2023 года стало известно, что цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сирия

алеппо

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сирия, алеппо, юнеско, землетрясение