В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок

АЛЕППО (Сирия), 16 июл - РИА Новости. Древний рынок, пострадавший во время войны, восстановили в старом Алеппо.

Рынку Сакатыя несколько сотен лет. Во время войны боевики, пытаясь захватить знаменитую городскую цитадель, уничтожали все вокруг. В ходе боевых действий обрушились и древние своды рынка. Сейчас их восстановили, причем из оригинального материала: камни собрали, пронумеровали и вновь сложили вместе, как было изначально.

"Сакатыя известен с XV века. Но мы уверены, что эти стены возведены гораздо раньше, и его историю можно исчислять тысячелетиями. Наша задача - все восстановить в первозданном виде", - говорит директор рынка.

За несколько веков здесь успели образоваться настоящие торговые и ремесленные династии. Сейчас их представители готовы вернуться на прежнее место.

"Наша семья торгует здесь мясом уже 103 года. Это передается из поколения в поколение. В последние годы было трудно. Рынок не работал, мое холодильное оборудование разграбили. Но сейчас я готов вернуться в прежнее место", - говорит торговец Яснан.

По словам художника Оммара, в мастерскую ему вообще пришлось переоборудовать собственную квартиру, но сейчас он с нетерпением ждет открытия рынка, потому что жить, работать и торговать в одном месте не слишком удобно.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.