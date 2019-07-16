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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок

05:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фото
Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 16 июл - РИА Новости. Древний рынок, пострадавший во время войны, восстановили в старом Алеппо.
Рынку Сакатыя несколько сотен лет. Во время войны боевики, пытаясь захватить знаменитую городскую цитадель, уничтожали все вокруг. В ходе боевых действий обрушились и древние своды рынка. Сейчас их восстановили, причем из оригинального материала: камни собрали, пронумеровали и вновь сложили вместе, как было изначально.
"Сакатыя известен с XV века. Но мы уверены, что эти стены возведены гораздо раньше, и его историю можно исчислять тысячелетиями. Наша задача - все восстановить в первозданном виде", - говорит директор рынка.
За несколько веков здесь успели образоваться настоящие торговые и ремесленные династии. Сейчас их представители готовы вернуться на прежнее место.
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"Наша семья торгует здесь мясом уже 103 года. Это передается из поколения в поколение. В последние годы было трудно. Рынок не работал, мое холодильное оборудование разграбили. Но сейчас я готов вернуться в прежнее место", - говорит торговец Яснан.
По словам художника Оммара, в мастерскую ему вообще пришлось переоборудовать собственную квартиру, но сейчас он с нетерпением ждет открытия рынка, потому что жить, работать и торговать в одном месте не слишком удобно.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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