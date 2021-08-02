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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210802/aleppo-1743954321.html
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо
В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:02
2021-08-02T13:05
культура
алеппо
сирия
юнеско
российская академия наук
новости культуры
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АЛЕППО (Сирия), 2 авг — РИА Новости. В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью. Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление исторического сооружения ведется силами самих сирийцев, а также специалистами из России.В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН эксперты обследовали разрушенные исторические объекты, чтобы потом создать их 3D-модели.Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке. В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна. В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.
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алеппо, сирия, юнеско, российская академия наук, новости культуры
13:02 02.08.2021 (обновлено: 13:05 02.08.2021)
 

В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо

© AFP 2021 / Louai Beshara Цитадель Алеппо
Цитадель Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AFP 2021 / Louai Beshara
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АЛЕППО (Сирия), 2 авг — РИА Новости. В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.
По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью.
"Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные. Приходится использовать современный материал", — прокомментировала Амина Сабуни.
Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление исторического сооружения ведется силами самих сирийцев, а также специалистами из России.
В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН эксперты обследовали разрушенные исторические объекты, чтобы потом создать их 3D-модели.
Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке.
В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна.
В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.
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КультураАлеппоСирияЮНЕСКОРоссийская академия наукНовости культуры
 
 
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