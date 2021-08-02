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В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо
В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:02
2021-08-02T13:02
2021-08-02T13:05
культура
алеппо
сирия
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российская академия наук
новости культуры
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АЛЕППО (Сирия), 2 авг — РИА Новости. В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью. Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление исторического сооружения ведется силами самих сирийцев, а также специалистами из России.В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН эксперты обследовали разрушенные исторические объекты, чтобы потом создать их 3D-модели.Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке. В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна. В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алеппо, сирия, юнеско, российская академия наук, новости культуры
АЛЕППО (Сирия), 2 авг — РИА Новости. В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.
По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью.
"Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные. Приходится использовать современный материал", — прокомментировала Амина Сабуни.
Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление исторического сооружения ведется силами самих сирийцев, а также специалистами из России.
В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН эксперты обследовали разрушенные исторические объекты, чтобы потом создать их 3D-модели.
Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке.
В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна.
В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.