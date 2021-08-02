https://ria.ru/20210802/aleppo-1743954321.html

В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо

В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021

В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо

В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:02

2021-08-02T13:02

2021-08-02T13:05

культура

алеппо

сирия

юнеско

российская академия наук

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148627/98/1486279802_0:117:5392:3150_1920x0_80_0_0_038ef7edc245738a712eed19b81239df.jpg

АЛЕППО (Сирия), 2 авг — РИА Новости. В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью. Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление исторического сооружения ведется силами самих сирийцев, а также специалистами из России.В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН эксперты обследовали разрушенные исторические объекты, чтобы потом создать их 3D-модели.Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке. В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна. В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.

https://realty.ria.ru/20210728/kenassa-1743245616.html

алеппо

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алеппо, сирия, юнеско, российская академия наук, новости культуры