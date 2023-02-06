https://ria.ru/20230206/tsitadel-1849948936.html

Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии

Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил РИА Новости генеральный директор департамента музеев и РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:59

2023-02-06T09:59

2023-02-06T18:22

в мире

сирия

оон

сильное землетрясение в турции и сирии

алеппо

кахраманмараш

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850118664_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b507387086a88e5acdfafb189629ac87.jpg

ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил РИА Новости генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад."Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", - сказал Саад.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/aleppo-1849984882.html

сирия

алеппо

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, оон, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, кахраманмараш, юнеско