https://ria.ru/20230206/tsitadel-1849948936.html
Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии
Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил РИА Новости генеральный директор департамента музеев и РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:59
2023-02-06T09:59
2023-02-06T18:22
в мире
сирия
оон
сильное землетрясение в турции и сирии
алеппо
кахраманмараш
юнеско
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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил РИА Новости генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад."Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", - сказал Саад.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/aleppo-1849984882.html
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в мире, сирия, оон, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, кахраманмараш, юнеско
В мире, Сирия, ООН, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Алеппо, Кахраманмараш, ЮНЕСКО
09:59 06.02.2023 (обновлено: 18:22 06.02.2023)
Объект наследия ООН получил повреждения при землетрясении в Сирии
Объект наследия ООН Цитадель Алеппо получила повреждения при землетрясении в Сирии