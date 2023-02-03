https://ria.ru/20230203/gosuslugi-1849434756.html

Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

Узбекистан предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

Узбекистан предлагает интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:15

2023-02-03T10:15

2023-02-03T10:15

технологии

узбекистан

россия

армения

абдулла арипов

шавкат мирзиеев

евразийский экономический союз

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ТАШКЕНТ, 3 фев – РИА Новости. Узбекистан предлагает интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов. "Полагаем возможным профильным ведомствам проработать вопрос интеграции своих национальных систем оказания электронных госуслуг и документооборота", - сказал Арипов, выступая на пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023, в которой помимо него участвуют главы правительств стран-участниц ЕАЭС. Премьер Узбекистана отметил, что такая интеграция позволит населению и предпринимателям стран объединения беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми возможностями на всем пространстве ЕАЭС. Арипов сообщил, что президент Шавкат Мирзиеев в 2023 году определил основным приоритетом цифровизации в стране такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское и водное хозяйства, а также реальный сектор экономики. В Узбекистане также в ближайшие два года предусмотрены меры по дальнейшему расширению международного интернет-канала, модернизации мобильной сети и покрытию стандартом 5G всех областных центров. "Успешная реализация вышеуказанных приоритетных задач невозможна без тесного сотрудничества. В этой связи мы настроены на активную интеграцию наших инициатив на региональном уровне… Необходимо консолидировать имеющиеся возможности наших стран в целях превращения региона в передовой центр цифровых технологий", - добавил Арипов. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849428430.html

https://ria.ru/20230201/afganistan-1848843285.html

https://ria.ru/20230201/it-1849009503.html

узбекистан

россия

армения

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технологии, узбекистан, россия, армения, абдулла арипов, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз