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Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно - РИА Новости, 02.02.2023
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Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно - РИА Новости, 02.02.2023
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
Второго февраля 1943 года в Сталинграде капитулировала последняя, южная часть 6-й армии вермахта. Северная часть во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:00
2023-02-02T08:12
авторы
сталинград
франция
италия
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
специальная военная операция на украине
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Второго февраля 1943 года в Сталинграде капитулировала последняя, южная часть 6-й армии вермахта. Северная часть во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдалась в плен двумя днями раньше — 31 января. В рейхе с 4 по 6 февраля был объявлен трехдневный траур. Над Германией звучал похоронный марш из вагнеровской "Гибели богов".А через две недели, 18 февраля, выступая в Берлинском дворце спорта, рейхсминистр пропаганды доктор Геббельс сообщил, что "за последние 25 лет Советский Союз увеличил военный потенциал большевизма до невиданного уровня" и "его неверно оценили" (хотя в январе 1918-го и Советского Союза не было, а военный потенциал СССР в 1933-м был довольно скромным), и призвал к тотальной войне: "Наш лозунг должен быть таким — "Воспрянь, народ, и пусть грянет буря!".Так завершилась начавшаяся 17 июля 1942 года Сталинградская битва.Все это было довольно звучно, но позиция рейха в системе международных коалиций после Сталинграда серьезно пошатнулась. Внимательно следившие за битвой на Волге Япония и Турция отказались от планов вступления в войну. Европейские нейтралы — Швеция и Швейцария — также стали вести себя более самостийно. А на прямых сателлитов (Италию, Румынию, Хорватию, Венгрию, Словакию) рейх все менее мог рассчитывать.А ведь летом 1942-го начальник штаба ОКВ генерал-лейтенант Йодль придумал, как усилить численность войск на направлении прорыва к Волге: шире привлекать армии сателлитов. Но именно они первыми не выдержали советского контрнаступления и бежали. Да и вообще после Сталинграда воевать им расхотелось. Даже полвека спустя в итальянских школьных учебниках приволжская степь называлась Inferno ghiacciato — "Ледяной ад". Этот ад привел к падению Муссолини и выходу Италии из войны.Но и во внешне покорной оккупированной Европе стали раздаваться (не для печати) злорадные речи: "Наконец-то разбойник сам наткнулся на нож!" На стенах варшавских домов появились граффити, изображающие сердце, пронзенное кинжалом. На сердце была надпись — "Германия", на кинжале — "Сталинград".Более же всего ликовал француз. Франция, наголову разбитая в 1940-м и пребывавшая в глубочайшем унижении, восприняла Сталинград как источник надежды (выяснилось, что небезосновательной) на восстановление величия. Опять же французы усмотрели глубокий символизм в том, что части вермахта, в 1940 году бравшие Париж, составили костяк 6-й армии, уничтоженной на Волге: "Русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!" И во Франции доселе есть 167 городских топонимов со словом "Сталинград".Впрочем, с французом был солидарен и начальник германского Генштаба генерал-полковник Цайтцлер, который после окружения немецких войск под Сталинградом предрек судьбу кампании (если он, конечно, в послевоенных мемуарах не преувеличивал свою смелость и дальновидность): "Мой фюрер, оставить 6-ю армию в Сталинграде — преступление. Это означает гибель или пленение четверти миллиона человек. Вызволить их из этого котла будет уже невозможно, а потерять такую огромную армию — значит сломать хребет всему Восточному фронту".Хотя 2 февраля 1943-го хребет был еще не сломан. Немец и после Сталинграда был силен. В марте 1943 года последовал контрудар фельдмаршала Манштейна, отобравшего назад Харьков и Белгород. Затем была битва на Курской дуге, исход которой не был предрешен.Настоящее безостановочное отступление вермахта —"Вспомним, как русская сила солдатскаяНемца на запад гнала" —началось лишь в конце лета. Именно тогда в Москве прозвучал первый артиллерийский салют: "Наши войска овладели городом Белгородом! Наши войска овладели городом Орлом!" И так далее — вплоть до Берлина. На что потребовалось (тоже не будем забывать) почти два года.А еще в ноябре 1942-го состоялась беседа фюрера с тем же начальником Генштаба. Фюрер считал, что обстановку в кольце коренным образом изменит ввод в бой новых тяжелых танков "Тигр". "Возбужденный, с горящими глазами, Гитлер пытался заразить меня своим энтузиазмом. Казалось, он жаждал моего одобрения. Я сказал: "Разумеется, танки "Тигр" имеют высокие боевые качества, и от них можно ожидать многого. Но мы не знаем, как они будут действовать в условиях русской зимы. К тому же они еще не были испытаны в бою. До сих пор в первых боях у новых видов оружия неожиданно обнаруживались дефекты, ликвидация которых надолго затягивалась. Поэтому мы не можем рассчитывать, что "Тигр" с самого начала будет на 100 процентов удовлетворительным. Кроме того, "Тигров" еще недостаточно".Если заменить "Тигра" на "Леопарда", то беседа как будто происходит накануне в бункере укрофюрера. Есть подозрение, что аналогия сохранится и в дальнейшем.
https://ria.ru/20220823/arkhivy-1811448894.html
https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html
https://ria.ru/20230201/obuchenie-1849078303.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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авторы, сталинград, франция, италия, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Авторы, Сталинград, Франция, Италия, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Специальная военная операция на Украине
08:00 02.02.2023 (обновлено: 08:12 02.02.2023)
 

Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Второго февраля 1943 года в Сталинграде капитулировала последняя, южная часть 6-й армии вермахта. Северная часть во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдалась в плен двумя днями раньше — 31 января. В рейхе с 4 по 6 февраля был объявлен трехдневный траур. Над Германией звучал похоронный марш из вагнеровской "Гибели богов".
А через две недели, 18 февраля, выступая в Берлинском дворце спорта, рейхсминистр пропаганды доктор Геббельс сообщил, что "за последние 25 лет Советский Союз увеличил военный потенциал большевизма до невиданного уровня" и "его неверно оценили" (хотя в январе 1918-го и Советского Союза не было, а военный потенциал СССР в 1933-м был довольно скромным), и призвал к тотальной войне: "Наш лозунг должен быть таким — "Воспрянь, народ, и пусть грянет буря!".
Так завершилась начавшаяся 17 июля 1942 года Сталинградская битва.
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
23 августа 2022, 00:14
ФСБ обнародовала документы о бомбардировках Сталинградской области
Все это было довольно звучно, но позиция рейха в системе международных коалиций после Сталинграда серьезно пошатнулась. Внимательно следившие за битвой на Волге Япония и Турция отказались от планов вступления в войну. Европейские нейтралы — Швеция и Швейцария — также стали вести себя более самостийно. А на прямых сателлитов (Италию, Румынию, Хорватию, Венгрию, Словакию) рейх все менее мог рассчитывать.
А ведь летом 1942-го начальник штаба ОКВ генерал-лейтенант Йодль придумал, как усилить численность войск на направлении прорыва к Волге: шире привлекать армии сателлитов. Но именно они первыми не выдержали советского контрнаступления и бежали. Да и вообще после Сталинграда воевать им расхотелось. Даже полвека спустя в итальянских школьных учебниках приволжская степь называлась Inferno ghiacciato — "Ледяной ад". Этот ад привел к падению Муссолини и выходу Италии из войны.
Но и во внешне покорной оккупированной Европе стали раздаваться (не для печати) злорадные речи: "Наконец-то разбойник сам наткнулся на нож!" На стенах варшавских домов появились граффити, изображающие сердце, пронзенное кинжалом. На сердце была надпись — "Германия", на кинжале — "Сталинград".
Сталинградская битва. Скульптурная группа играющих детей на привокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября 2022, 03:19
Сталинградская битва
Более же всего ликовал француз. Франция, наголову разбитая в 1940-м и пребывавшая в глубочайшем унижении, восприняла Сталинград как источник надежды (выяснилось, что небезосновательной) на восстановление величия. Опять же французы усмотрели глубокий символизм в том, что части вермахта, в 1940 году бравшие Париж, составили костяк 6-й армии, уничтоженной на Волге: "Русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!" И во Франции доселе есть 167 городских топонимов со словом "Сталинград".
Впрочем, с французом был солидарен и начальник германского Генштаба генерал-полковник Цайтцлер, который после окружения немецких войск под Сталинградом предрек судьбу кампании (если он, конечно, в послевоенных мемуарах не преувеличивал свою смелость и дальновидность): "Мой фюрер, оставить 6-ю армию в Сталинграде — преступление. Это означает гибель или пленение четверти миллиона человек. Вызволить их из этого котла будет уже невозможно, а потерять такую огромную армию — значит сломать хребет всему Восточному фронту".
Хотя 2 февраля 1943-го хребет был еще не сломан. Немец и после Сталинграда был силен. В марте 1943 года последовал контрудар фельдмаршала Манштейна, отобравшего назад Харьков и Белгород. Затем была битва на Курской дуге, исход которой не был предрешен.
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Бой на одной из улиц города.
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942 года.
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943 год.
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

Обед на передовую. Сталинград, январь 1943 года.
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Музыкант на улице разрушенного города.
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

Советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

Город свободен!. Сталинград, 31 января 1943 года.
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа второй) во время выступления на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск. 4 февраля 1943 года.
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943 года.
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Настоящее безостановочное отступление вермахта —
"Вспомним, как русская сила солдатская
Немца на запад гнала" —
началось лишь в конце лета. Именно тогда в Москве прозвучал первый артиллерийский салют: "Наши войска овладели городом Белгородом! Наши войска овладели городом Орлом!" И так далее — вплоть до Берлина. На что потребовалось (тоже не будем забывать) почти два года.
А еще в ноябре 1942-го состоялась беседа фюрера с тем же начальником Генштаба. Фюрер считал, что обстановку в кольце коренным образом изменит ввод в бой новых тяжелых танков "Тигр". "Возбужденный, с горящими глазами, Гитлер пытался заразить меня своим энтузиазмом. Казалось, он жаждал моего одобрения. Я сказал: "Разумеется, танки "Тигр" имеют высокие боевые качества, и от них можно ожидать многого. Но мы не знаем, как они будут действовать в условиях русской зимы. К тому же они еще не были испытаны в бою. До сих пор в первых боях у новых видов оружия неожиданно обнаруживались дефекты, ликвидация которых надолго затягивалась. Поэтому мы не можем рассчитывать, что "Тигр" с самого начала будет на 100 процентов удовлетворительным. Кроме того, "Тигров" еще недостаточно".
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:32Специальная военная операция на Украине
В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard
Если заменить "Тигра" на "Леопарда", то беседа как будто происходит накануне в бункере укрофюрера. Есть подозрение, что аналогия сохранится и в дальнейшем.
 
Специальная военная операция на УкраинеАвторыСталинградФранцияИталияСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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