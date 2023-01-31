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Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны

Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны - РИА Новости, 31.01.2023

Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны

Второго февраля 1943 года Красная армия разгромила немецкие войска в кровопролитной битве под Сталинградом. В ходе ожесточенного сражения, длившегося 200 дней,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:00

2023-01-31T09:00

2023-01-31T18:52

освобождение 1943

общество

сталинград

красная армия

сталинградская битва (1942-1943)

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

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Второго февраля 1943 года Красная армия разгромила немецкие войска в кровопролитной битве под Сталинградом. В ходе ожесточенного сражения, длившегося 200 дней, было убито, ранено и взято в плен до полутора миллионов солдат и офицеров противника. За каждым домом, за каждой улицей в несломленном городе — истории людей, которые сражались за свою землю, за своих близких и свою страну. На кадрах фотохроники — их лица.

сталинград

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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