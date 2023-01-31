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Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны - РИА Новости, 31.01.2023
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Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны - РИА Новости, 31.01.2023
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
Второго февраля 1943 года Красная армия разгромила немецкие войска в кровопролитной битве под Сталинградом. В ходе ожесточенного сражения, длившегося 200 дней,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:00
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освобождение 1943
общество
сталинград
красная армия
сталинградская битва (1942-1943)
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Второго февраля 1943 года Красная армия разгромила немецкие войска в кровопролитной битве под Сталинградом. В ходе ожесточенного сражения, длившегося 200 дней, было убито, ранено и взято в плен до полутора миллионов солдат и офицеров противника. За каждым домом, за каждой улицей в несломленном городе — истории людей, которые сражались за свою землю, за своих близких и свою страну. На кадрах фотохроники — их лица.
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освобождение 1943, фото, общество, сталинград, красная армия, сталинградская битва (1942-1943), социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Освобождение 1943, Общество, Сталинград, Красная армия, Сталинградская битва (1942-1943), Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике
09:00 31.01.2023 (обновлено: 18:52 31.01.2023)
 

Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны

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Второго февраля 1943 года Красная армия разгромила немецкие войска в кровопролитной битве под Сталинградом. В ходе ожесточенного сражения, длившегося 200 дней, было убито, ранено и взято в плен до полутора миллионов солдат и офицеров противника. За каждым домом, за каждой улицей в несломленном городе — истории людей, которые сражались за свою землю, за своих близких и свою страну. На кадрах фотохроники — их лица.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Бой на одной из улиц города.
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942 года.
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943 год.
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

Обед на передовую. Сталинград, январь 1943 года.
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Музыкант на улице разрушенного города.
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

Советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

Город свободен!. Сталинград, 31 января 1943 года.
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"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа второй) во время выступления на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск. 4 февраля 1943 года.
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943 года.
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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