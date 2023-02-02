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В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки - РИА Новости, 02.02.2023
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки
Аномально теплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, рассказал РИА Новости гендиректор Морского... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:55
2023-02-02T10:55
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сочи
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СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Аномально теплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, рассказал РИА Новости гендиректор Морского торгового порта Юрий Владимиров. Гости курорта вместо катания в горах отправляются в город и пользуются там развлекательными услугами, одна из которых — морские прогулки в порту Сочи. "Из-за того, что в этом году снега мало, во время январских праздников здесь был бум такой, которого в августе не было. Примерно процентов на 20 больше, чем в пиковые дни лета или сентября", — сказал Владимиров. Горные курорты Сочи не могут запустить все трассы для катания из-за теплой погоды и нехватки снега. В ближайшую неделю на нижних отметках в горах его не будет, сообщали синоптики.
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туризм, новости - туризм, сочи, отдых в россии, круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, отдых в России, круизы
10:55 02.02.2023
 
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки

В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки из-за отсутствия снега в горах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкРыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Аномально теплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, рассказал РИА Новости гендиректор Морского торгового порта Юрий Владимиров.
Гости курорта вместо катания в горах отправляются в город и пользуются там развлекательными услугами, одна из которых — морские прогулки в порту Сочи.
"Из-за того, что в этом году снега мало, во время январских праздников здесь был бум такой, которого в августе не было. Примерно процентов на 20 больше, чем в пиковые дни лета или сентября", — сказал Владимиров.
Горные курорты Сочи не могут запустить все трассы для катания из-за теплой погоды и нехватки снега. В ближайшую неделю на нижних отметках в горах его не будет, сообщали синоптики.
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