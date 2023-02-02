https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html

В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки

В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки - РИА Новости, 02.02.2023

В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки

Аномально теплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, рассказал РИА Новости гендиректор Морского... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:55

2023-02-02T10:55

2023-02-02T10:55

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

отдых в россии

круизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844303657_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_7401b008d6b8948c27443a2c56766ae0.jpg

СОЧИ, 2 фев — РИА Новости. Аномально теплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, рассказал РИА Новости гендиректор Морского торгового порта Юрий Владимиров. Гости курорта вместо катания в горах отправляются в город и пользуются там развлекательными услугами, одна из которых — морские прогулки в порту Сочи. "Из-за того, что в этом году снега мало, во время январских праздников здесь был бум такой, которого в августе не было. Примерно процентов на 20 больше, чем в пиковые дни лета или сентября", — сказал Владимиров. Горные курорты Сочи не могут запустить все трассы для катания из-за теплой погоды и нехватки снега. В ближайшую неделю на нижних отметках в горах его не будет, сообщали синоптики.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, отдых в россии, круизы