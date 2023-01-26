https://ria.ru/20230126/traty-1847647659.html

Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых

Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых - РИА Новости, 26.01.2023

Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых

Аналитики сервиса Platformaузнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022 году, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:36

2023-01-26T18:36

2023-01-26T18:38

новости - туризм

северный кавказ

санкт-петербург

красноярский край

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

туризм

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики сервиса Platformaузнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022 году, сообщается в Telegram-канале АТОР.По данным экспертов, за прошедший год отдых в горах подорожал на восемь процентов: расходы на туры составили в среднем 39 тысяч рублей с человека без перелета.Самыми дорогими оказались поездки на Камчатку (от 56800 рублей за шесть дней без авиабилетов), а самыми дешевыми — на Северный Кавказ (от 13500 за три дня), говорится в исследовании.Чаще всего катанием на горных лыжах и сноуборде интересовались москвичи — 29 процентов от общего числа, добавляют аналитики. Также в топ-5 вошли жители Санкт-Петербурга, Красноярского края, Камчатки и Приморья.

https://ria.ru/20230126/aviabilety-1847283114.html

северный кавказ

санкт-петербург

красноярский край

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, северный кавказ, санкт-петербург, красноярский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии