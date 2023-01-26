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Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230126/traty-1847647659.html
Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых
Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых - РИА Новости, 26.01.2023
Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых
Аналитики сервиса Platformaузнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022 году, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:36
2023-01-26T18:38
новости - туризм
северный кавказ
санкт-петербург
красноярский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики сервиса Platformaузнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022 году, сообщается в Telegram-канале АТОР.По данным экспертов, за прошедший год отдых в горах подорожал на восемь процентов: расходы на туры составили в среднем 39 тысяч рублей с человека без перелета.Самыми дорогими оказались поездки на Камчатку (от 56800 рублей за шесть дней без авиабилетов), а самыми дешевыми — на Северный Кавказ (от 13500 за три дня), говорится в исследовании.Чаще всего катанием на горных лыжах и сноуборде интересовались москвичи — 29 процентов от общего числа, добавляют аналитики. Также в топ-5 вошли жители Санкт-Петербурга, Красноярского края, Камчатки и Приморья.
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Елена Громова
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новости - туризм, северный кавказ, санкт-петербург, красноярский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Новости - Туризм, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
18:36 26.01.2023 (обновлено: 18:38 26.01.2023)
 
Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых

Аналитики сервиса Platforma узнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитики сервиса Platformaузнали, сколько тратили россияне на горнолыжный отдых в 2022 году, сообщается в Telegram-канале АТОР.
По данным экспертов, за прошедший год отдых в горах подорожал на восемь процентов: расходы на туры составили в среднем 39 тысяч рублей с человека без перелета.
Самыми дорогими оказались поездки на Камчатку (от 56800 рублей за шесть дней без авиабилетов), а самыми дешевыми — на Северный Кавказ (от 13500 за три дня), говорится в исследовании.
Чаще всего катанием на горных лыжах и сноуборде интересовались москвичи — 29 процентов от общего числа, добавляют аналитики. Также в топ-5 вошли жители Санкт-Петербурга, Красноярского края, Камчатки и Приморья.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 02:54Туризм
Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов по миру
 
ТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказСанкт-ПетербургКрасноярский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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