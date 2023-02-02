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Не только Сочи. Куда ехать за теплом в феврале в России - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html
Не только Сочи. Куда ехать за теплом в феврале в России
Не только Сочи. Куда ехать за теплом в феврале в России - РИА Новости, 02.02.2023
Не только Сочи. Куда ехать за теплом в феврале в России
В последний месяц зимы есть где отогреться и у нас в стране. Летней жары не ждите: комфортный плюс — тоже хорошо. В топе популярных направлений, конечно же,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:00
2023-02-02T08:13
туризм
туризм
маршруты - туризм
сочи
анапа
кисловодск
отдых в россии
республика крым
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В последний месяц зимы есть где отогреться и у нас в стране. Летней жары не ждите: комфортный плюс — тоже хорошо. В топе популярных направлений, конечно же, Сочи, но и другие курорты рады гостям. Где спастись от снегопадов и морозов, какой отдых выбрать и сколько придется за это заплатить — в материале РИА Новости.Плюсы отпуска в февралеВ низкий сезон есть возможность путешествовать за небольшие деньги. "Одно из преимуществ отдыха в феврале — демократичная стоимость путевок, шанс забронировать желаемый тип размещения в востребованных отелях, которые летом "на стопе", — рассказали в пресс-службе "Слетать.ру"."Зимой, как и летом, туристов интересуют развлечения, содержательная часть путешествия", — говорит вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Многие постоянно ездят в южные регионы в феврале, например, на ежегодное плановое лечение в санаториях Кавминвод, Крыма и Сочи. Кроме того, последний зимний месяц — отличное время для экскурсионных туров: достопримечательности можно посмотреть без толпы, не мучаясь от летнего зноя, пояснили в "Интуристе".С начала 2023-го интерес к турам на февраль значительно вырос, уже сейчас превысив весь объем проданных в 2022-м путевок с заездом в последний месяц зимы, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Причем пик бронирований участники рынка ожидают в первой декаде февраля.На черноморском побережьеСочи — безусловный лидер по числу запросов на февраль у большинства компаний. Так, у "Алеана" доля курорта превышает четверть в структуре продаж, достигая 27 процентов.В приморской части в середине февраля температура приближается к десяти градусам. Туристы выбирают отели с качественной инфраструктурой — закрытыми бассейнами, спа-комплексами, посещают развлекательные центры, ездят в рестораны в Красную Поляну. Цены на недельные туры в середине февраля с проживанием в отеле категории "три звезды" начинаются от 33 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане". Часть туристов, планирующих кататься на горных склонах, селится в гостиницах у моря — так дешевле. По данным "Слетать.ру", стоимость недельного отдыха с перелетом в "трешке" в Красной Поляне — от 70 тысяч рублей на двоих.Приморские Анапа и Геленджик пользуются значительно меньшим спросом, их доля у "Алеана" 14 и шесть процентов соответственно."В Анапе зимой заметно холоднее, там сильные ветра", — поясняет Ромашкин. К тому же аэропорт закрыт, дорога займет слишком много времени, а поездки в феврале, как правило, короткие — на четыре-пять дней. "Основная часть гостей города зимой — жители Краснодарского края, которые могут добраться до курорта за пару часов на машине", — говорит он.В отеле категории "три звезды" в Анапе можно прожить неделю вдвоем примерно за шесть тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.Подлечиться на водахВ тройке популярных маршрутов в феврале — курорты Кавказских Минеральных Вод. До трети бронирований — именно туда. Там обычно солнечно, хотя температура в этом году чуть выше нуля. Но большую часть путешественников, направляющихся в Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки, погода мало волнует: они едут в санатории."Некоторые гости могут по десять дней не выходить в город из здравницы, зато почти все хотят жить в местах размещения с развитой инфраструктурой — с бассейнами, оздоровительным центром, кафе", — рассказывает Ромашкин.Стоимость недели вдвоем в трехзвездочной гостинице в середине февраля — от 13,3 тысячи рублей в Пятигорске, от 17,4 тысячи — в Ессентуках, а в Железноводске и Кисловодске — от 25,5.Правда, на лечение обычно едут как минимум на 12 дней, траты на отдых в регионе вместе с дорогой составляют в среднем около 70 тысяч рублей на гостя.Непростая дорога в КрымВ феврале 2023-го турпоток в Крым сократился примерно на 40 процентов по сравнению с последним месяцем зимы прошлого года, отмечает представитель туроператора "Дельфин". И стабильная плюсовая температура пока не позволяет восстановить число гостей.Первая причина — отсутствие прямого авиасообщения, что мешает планировать короткие каникулы. "Туристы едут на полуостров на машинах, летом многие добирались на поездах. И сейчас, планируя визит, путешественники заметно нервничают: не знают, смогут ли проехать по Крымскому мосту", — объясняет Ромашкин.Во-вторых, туристов останавливает недостаточное (по сравнению с Сочи) число развлечений и событийных мероприятий в зимний период, говорят эксперты. Хотя цены в Крыму радуют. Так, в Ялте можно провести вдвоем неделю в "трешке" всего за семь тысяч рублей, рассказали в "Алеане". В Николаевке — еще дешевле, от 5,4 тысячи рублей, добавляют в "Интуристе".На Кавказ — с экскурсиейДагестан в прошлом году стал открытием среди экскурсионных направлений. Летом рост интереса туристов к республике составил 35 процентов по сравнению с 2021-м.Зимой спрос на поездки в Дагестан намного ниже. "Там есть что посмотреть. Но это летнее направление, поскольку значительная часть экскурсий — в горах, а дороги туда в теплое время года безопаснее", — говорит Ромашкин.Тем не менее желающие отдохнуть на Кавказе есть и сейчас. В ближайшие недели познакомиться с регионом можно за небольшие деньги. Так, у "Интуриста" это самое бюджетное направление: семидневный тур на двоих с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" в Махачкале можно купить за 18,8 тысячи рублей.В "Алеане" спрос на Дагестан, а также Чеченскую Республику в феврале оценили примерно в один процент, хотя в середине месяца там будут стабильные пять-семь градусов тепла. Цены на недельное проживание в Дербенте стартуют от 20,3 тысячи рублей, в Грозном — от 28 тысяч. Лучше поторопиться: по данным "Интуриста", в длинные февральские выходные стоимость взлетит на 20-25 процентов.
https://ria.ru/20230112/sochi-1844304878.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, сочи, анапа, кисловодск, отдых в россии, республика крым, республика дагестан, чеченская республика (чечня), куда поехать
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Сочи, Анапа, Кисловодск, отдых в России, Республика Крым, Республика Дагестан, Чеченская республика (Чечня), куда поехать
08:00 02.02.2023 (обновлено: 08:13 02.02.2023)
 

Не только Сочи. Куда ехать за теплом в феврале в России

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы на горном курорте "Роза Хутор"
Туристы на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В последний месяц зимы есть где отогреться и у нас в стране. Летней жары не ждите: комфортный плюс — тоже хорошо. В топе популярных направлений, конечно же, Сочи, но и другие курорты рады гостям. Где спастись от снегопадов и морозов, какой отдых выбрать и сколько придется за это заплатить — в материале РИА Новости.

Плюсы отпуска в феврале

В низкий сезон есть возможность путешествовать за небольшие деньги. "Одно из преимуществ отдыха в феврале — демократичная стоимость путевок, шанс забронировать желаемый тип размещения в востребованных отелях, которые летом "на стопе", — рассказали в пресс-службе "Слетать.ру".
"Зимой, как и летом, туристов интересуют развлечения, содержательная часть путешествия", — говорит вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Многие постоянно ездят в южные регионы в феврале, например, на ежегодное плановое лечение в санаториях Кавминвод, Крыма и Сочи.
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Кроме того, последний зимний месяц — отличное время для экскурсионных туров: достопримечательности можно посмотреть без толпы, не мучаясь от летнего зноя, пояснили в "Интуристе".
С начала 2023-го интерес к турам на февраль значительно вырос, уже сейчас превысив весь объем проданных в 2022-м путевок с заездом в последний месяц зимы, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Причем пик бронирований участники рынка ожидают в первой декаде февраля.

На черноморском побережье

Сочи — безусловный лидер по числу запросов на февраль у большинства компаний. Так, у "Алеана" доля курорта превышает четверть в структуре продаж, достигая 27 процентов.
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В приморской части в середине февраля температура приближается к десяти градусам. Туристы выбирают отели с качественной инфраструктурой — закрытыми бассейнами, спа-комплексами, посещают развлекательные центры, ездят в рестораны в Красную Поляну.

"В Сочи есть чем заняться всем членам семьи. Взрослые могут отправиться на шопинг и в казино. А детям будет интересно в "Сочи Парке", — отмечает Сергей Ромашкин.

Цены на недельные туры в середине февраля с проживанием в отеле категории "три звезды" начинаются от 33 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеане". Часть туристов, планирующих кататься на горных склонах, селится в гостиницах у моря — так дешевле. По данным "Слетать.ру", стоимость недельного отдыха с перелетом в "трешке" в Красной Поляне — от 70 тысяч рублей на двоих.
Приморские Анапа и Геленджик пользуются значительно меньшим спросом, их доля у "Алеана" 14 и шесть процентов соответственно.
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"В Анапе зимой заметно холоднее, там сильные ветра", — поясняет Ромашкин. К тому же аэропорт закрыт, дорога займет слишком много времени, а поездки в феврале, как правило, короткие — на четыре-пять дней. "Основная часть гостей города зимой — жители Краснодарского края, которые могут добраться до курорта за пару часов на машине", — говорит он.
В отеле категории "три звезды" в Анапе можно прожить неделю вдвоем примерно за шесть тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.

Подлечиться на водах

В тройке популярных маршрутов в феврале — курорты Кавказских Минеральных Вод. До трети бронирований — именно туда.
Там обычно солнечно, хотя температура в этом году чуть выше нуля. Но большую часть путешественников, направляющихся в Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки, погода мало волнует: они едут в санатории.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Город Пятигорск в лучах заходящего солнца у подножия Бештау

Город Пятигорск в лучах заходящего солнца у подножия Бештау
1 из 3

Город Пятигорск в лучах заходящего солнца у подножия Бештау

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой в Кисловодске

Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой в Кисловодске
2 из 3

Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой в Кисловодске

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Денис Абрамов

Люди на кольцевой дороге вокруг горы Машук в Пятигорске

Люди на кольцевой дороге вокруг горы Машук в Пятигорске.
3 из 3

Люди на кольцевой дороге вокруг горы Машук в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
1 из 3

Город Пятигорск в лучах заходящего солнца у подножия Бештау

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой в Кисловодске

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Люди на кольцевой дороге вокруг горы Машук в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
"Некоторые гости могут по десять дней не выходить в город из здравницы, зато почти все хотят жить в местах размещения с развитой инфраструктурой — с бассейнами, оздоровительным центром, кафе", — рассказывает Ромашкин.
Стоимость недели вдвоем в трехзвездочной гостинице в середине февраля — от 13,3 тысячи рублей в Пятигорске, от 17,4 тысячи — в Ессентуках, а в Железноводске и Кисловодске — от 25,5.
© Фото : санаторий "Минеральные воды"Санаторий "Минеральные Воды"
Санаторий Минеральные воды - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : санаторий "Минеральные воды"
Санаторий "Минеральные Воды"
Правда, на лечение обычно едут как минимум на 12 дней, траты на отдых в регионе вместе с дорогой составляют в среднем около 70 тысяч рублей на гостя.

Непростая дорога в Крым

В феврале 2023-го турпоток в Крым сократился примерно на 40 процентов по сравнению с последним месяцем зимы прошлого года, отмечает представитель туроператора "Дельфин". И стабильная плюсовая температура пока не позволяет восстановить число гостей.
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Первая причина — отсутствие прямого авиасообщения, что мешает планировать короткие каникулы. "Туристы едут на полуостров на машинах, летом многие добирались на поездах. И сейчас, планируя визит, путешественники заметно нервничают: не знают, смогут ли проехать по Крымскому мосту", — объясняет Ромашкин.
Во-вторых, туристов останавливает недостаточное (по сравнению с Сочи) число развлечений и событийных мероприятий в зимний период, говорят эксперты. Хотя цены в Крыму радуют. Так, в Ялте можно провести вдвоем неделю в "трешке" всего за семь тысяч рублей, рассказали в "Алеане". В Николаевке — еще дешевле, от 5,4 тысячи рублей, добавляют в "Интуристе".

На Кавказ — с экскурсией

Дагестан в прошлом году стал открытием среди экскурсионных направлений. Летом рост интереса туристов к республике составил 35 процентов по сравнению с 2021-м.
© Фото из личного архива Нины БаклановойДагестан
Дагестан
1 из 3
Дагестан
© Фото из личного архива Нины Баклановой
© РИА Новости / Игорь МанашировГостинцы из Дагестана
Гостинцы из Дагестана
2 из 3
Гостинцы из Дагестана
© РИА Новости / Игорь Манаширов
© Фото : Никита Брыкин Типичная горная пробка
Типичная горная пробка
3 из 3
Типичная горная пробка
© Фото : Никита Брыкин
1 из 3
Дагестан
© Фото из личного архива Нины Баклановой
2 из 3
Гостинцы из Дагестана
© РИА Новости / Игорь Манаширов
3 из 3
Типичная горная пробка
© Фото : Никита Брыкин
Зимой спрос на поездки в Дагестан намного ниже. "Там есть что посмотреть. Но это летнее направление, поскольку значительная часть экскурсий — в горах, а дороги туда в теплое время года безопаснее", — говорит Ромашкин.
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Тем не менее желающие отдохнуть на Кавказе есть и сейчас. В ближайшие недели познакомиться с регионом можно за небольшие деньги. Так, у "Интуриста" это самое бюджетное направление: семидневный тур на двоих с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" в Махачкале можно купить за 18,8 тысячи рублей.
В "Алеане" спрос на Дагестан, а также Чеченскую Республику в феврале оценили примерно в один процент, хотя в середине месяца там будут стабильные пять-семь градусов тепла. Цены на недельное проживание в Дербенте стартуют от 20,3 тысячи рублей, в Грозном — от 28 тысяч. Лучше поторопиться: по данным "Интуриста", в длинные февральские выходные стоимость взлетит на 20-25 процентов.
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