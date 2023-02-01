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МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис
МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис - РИА Новости, 01.02.2023
МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис
США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:49
2023-02-01T17:50
в мире
южная корея
сша
япония
мария захарова
йенс столтенберг
фумио кисида
нато
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США - это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров - в данном случае Южную Корею и Японию - в кризисную ситуацию на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, "это не только глобальная дестабилизация ситуации в АТР, это точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза", в ситуацию вокруг Украины. Москва исходит из того, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта, добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил с визитом Южную Корею с 29 по 30 января. Он встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетил Японию, состоялась его встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в конце января посетил Южную Корею.
https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html
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в мире, южная корея, сша, япония, мария захарова, йенс столтенберг, фумио кисида, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Южная Корея, США, Япония, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, Фумио Кисида, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:49 01.02.2023 (обновлено: 17:50 01.02.2023)
 
МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис

Захарова заявила, что США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США - это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров - в данном случае Южную Корею и Японию - в кризисную ситуацию на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Москва исходит из того, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта, добавила официальный представитель МИД РФ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил с визитом Южную Корею с 29 по 30 января. Он встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетил Японию, состоялась его встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой.
Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в конце января посетил Южную Корею.
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В миреЮжная КореяСШАЯпонияМария ЗахароваЙенс СтолтенбергФумио КисидаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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