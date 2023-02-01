https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис

МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис - РИА Новости, 01.02.2023

МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис

США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:49

2023-02-01T17:49

2023-02-01T17:50

в мире

южная корея

сша

япония

мария захарова

йенс столтенберг

фумио кисида

нато

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США - это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров - в данном случае Южную Корею и Японию - в кризисную ситуацию на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, "это не только глобальная дестабилизация ситуации в АТР, это точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза", в ситуацию вокруг Украины. Москва исходит из того, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта, добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил с визитом Южную Корею с 29 по 30 января. Он встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетил Японию, состоялась его встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в конце января посетил Южную Корею.

https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html

https://ria.ru/20230128/ryabkov-1848048328.html

южная корея

сша

япония

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в мире, южная корея, сша, япония, мария захарова, йенс столтенберг, фумио кисида, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)