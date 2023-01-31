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В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 31.01.2023
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В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве
В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 31.01.2023
В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве
Дорожные указатели "Волгоград' поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает мэрия города в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:36
2023-01-31T10:36
общество
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград' поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает мэрия города в Telegram-канале. Отмечается, что имя "Сталинград" возвращается девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны решением местной гордумы. Так, "переименование" происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Но указатели менять стали недавно, впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
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общество, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), волгоград, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945)
10:36 31.01.2023
 
В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве

Указатели "Волгоград" поменяли на "Сталинград" к 80-летию победы в Сталинградской битве

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград
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ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград' поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает мэрия города в Telegram-канале.
"Накануне 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что имя "Сталинград" возвращается девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны решением местной гордумы. Так, "переименование" происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Но указатели менять стали недавно, впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом,
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Бой на одной из улиц города.
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942 года.
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943 год.
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

Обед на передовую. Сталинград, январь 1943 года.
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Музыкант на улице разрушенного города.
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

Советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

Город свободен!. Сталинград, 31 января 1943 года.
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа второй) во время выступления на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск. 4 февраля 1943 года.
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943 года.
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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