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В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве

В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 31.01.2023

В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве

Дорожные указатели "Волгоград' поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает мэрия города в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:36

2023-01-31T10:36

2023-01-31T10:36

общество

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград' поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает мэрия города в Telegram-канале. Отмечается, что имя "Сталинград" возвращается девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны решением местной гордумы. Так, "переименование" происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Но указатели менять стали недавно, впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

сталинград

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), волгоград, великая отечественная война (1941-1945)