https://ria.ru/20230131/roskosmos-1848556429.html

В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М"

В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М" - РИА Новости, 31.01.2023

В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М"

Полноценная группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:35

2023-01-31T03:35

2023-01-31T08:45

наука

космос - риа наука

александр сергеев (ран)

роскосмос

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полноценная группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Как рассказывал ранее экс-глава Российской академии наук Александр Сергеев, система из четырех спутников позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Аппарат, по его словам, дает возможность строить карты облачности и льдов. "Формирование орбитальной группировки из четырех спутников планируется завершить в 2031 году", — заявили в государственной корпорации. В "Роскосмосе" напомнили, что изначально группировка должна была состоять из двух аппаратов на высокоэллиптической орбите, однако в минувшем году госкорпорация утвердила задание на модернизацию системы до четырех спутников. Такое увеличение позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, чтобы детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. Первый аппарат "Арктика-М" отправился на орбиту в 2021 году. Запуск второго планируется в этом. Сейчас он проходит наземную экспериментальную отработку. Уже завершены электрические испытания модуля служебных систем аппарата.

https://ria.ru/20230127/kosmos-1847871367.html

https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html

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космос - риа наука, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук, общество