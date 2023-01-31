https://ria.ru/20230131/roskosmos-1848556429.html
В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М"
В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М" - РИА Новости, 31.01.2023
В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М"
Полноценная группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:35
2023-01-31T03:35
2023-01-31T08:45
наука
космос - риа наука
александр сергеев (ран)
роскосмос
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_cc91b975bb1d80730e0708a3e3928d01.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полноценная группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Как рассказывал ранее экс-глава Российской академии наук Александр Сергеев, система из четырех спутников позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Аппарат, по его словам, дает возможность строить карты облачности и льдов. "Формирование орбитальной группировки из четырех спутников планируется завершить в 2031 году", — заявили в государственной корпорации. В "Роскосмосе" напомнили, что изначально группировка должна была состоять из двух аппаратов на высокоэллиптической орбите, однако в минувшем году госкорпорация утвердила задание на модернизацию системы до четырех спутников. Такое увеличение позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, чтобы детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. Первый аппарат "Арктика-М" отправился на орбиту в 2021 году. Запуск второго планируется в этом. Сейчас он проходит наземную экспериментальную отработку. Уже завершены электрические испытания модуля служебных систем аппарата.
https://ria.ru/20230127/kosmos-1847871367.html
https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_fa13c8ff68d019aa060688cc77860999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, александр сергеев (ран), роскосмос, российская академия наук, общество
Наука, Космос - РИА Наука, Александр Сергеев (РАН), Роскосмос, Российская академия наук, Общество
03:35 31.01.2023 (обновлено: 08:45 31.01.2023)
В "Роскосмосе" назвали сроки начала работы спутников "Арктика-М"
"Роскосмос": российскую группировку из четырех арктических спутников развернут к 2031 году
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полноценная группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Как рассказывал ранее экс-глава Российской академии наук
Александр Сергеев, система из четырех спутников позволит каждые 15 минут мониторить Арктику
с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до двух миллионов изображений в год. Аппарат, по его словам, дает возможность строить карты облачности и льдов.
"Формирование орбитальной группировки из четырех спутников планируется завершить в 2031 году", — заявили в государственной корпорации.
В "Роскосмосе" напомнили, что изначально группировка должна была состоять из двух аппаратов на высокоэллиптической орбите, однако в минувшем году госкорпорация утвердила задание на модернизацию системы до четырех спутников.
Такое увеличение позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, чтобы детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе.
Первый аппарат "Арктика-М" отправился на орбиту в 2021 году. Запуск второго планируется в этом. Сейчас он проходит наземную экспериментальную отработку. Уже завершены электрические испытания модуля служебных систем аппарата.