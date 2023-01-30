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Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
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Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков
Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков
Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:35
2023-01-30T09:18
в мире
сергей рябков
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
киев
россия
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается не просто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, просто тянет время", - сказал Рябков. Он отметил, что Украина неоднократно обстреливала ЗАЭС, нанося ущерб ее инфраструктуре, "тем самым демонстрируя полное пренебрежение возможными рисками, связанными с безопасности ядерных установок". "Складывается впечатление, что Киев использует данный объект для ядерного шантажа. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для украинских властей нет никаких сдерживающих факторов. По всей видимости, опираясь на поддержку своих спонсоров, руководство Украины уверовало в собственную безнаказанность за совершаемые преступления", - пояснил замминистра. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230127/zaes-1848018338.html
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в мире, сергей рябков, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, киев, россия, украина
В мире, Сергей Рябков, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Киев, Россия, Украина
08:35 30.01.2023 (обновлено: 09:18 30.01.2023)
 
Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков

Рябков обвинил Киев в затягивании времени в переговорах по защитной зоне вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается не просто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, просто тянет время", - сказал Рябков.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 20:58Специальная военная операция на Украине
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
Он отметил, что Украина неоднократно обстреливала ЗАЭС, нанося ущерб ее инфраструктуре, "тем самым демонстрируя полное пренебрежение возможными рисками, связанными с безопасности ядерных установок".
"Складывается впечатление, что Киев использует данный объект для ядерного шантажа. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для украинских властей нет никаких сдерживающих факторов. По всей видимости, опираясь на поддержку своих спонсоров, руководство Украины уверовало в собственную безнаказанность за совершаемые преступления", - пояснил замминистра.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 23:03
Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС
 
В миреСергей РябковРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСКиевРоссияУкраина
 
 
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