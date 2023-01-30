https://ria.ru/20230130/zaes-1848307161.html

Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков

Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023

Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков

Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:35

2023-01-30T08:35

2023-01-30T09:18

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается не просто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, просто тянет время", - сказал Рябков. Он отметил, что Украина неоднократно обстреливала ЗАЭС, нанося ущерб ее инфраструктуре, "тем самым демонстрируя полное пренебрежение возможными рисками, связанными с безопасности ядерных установок". "Складывается впечатление, что Киев использует данный объект для ядерного шантажа. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для украинских властей нет никаких сдерживающих факторов. По всей видимости, опираясь на поддержку своих спонсоров, руководство Украины уверовало в собственную безнаказанность за совершаемые преступления", - пояснил замминистра. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230127/zaes-1848018338.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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