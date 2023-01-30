https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848018646.html

Сергей Рябков: РФ готовится к тому, что ДСНВ может перестать существовать

Сергей Рябков: РФ готовится к тому, что ДСНВ может перестать существовать - РИА Новости, 30.01.2023

Сергей Рябков: РФ готовится к тому, что ДСНВ может перестать существовать

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в РФ 10 февраля, рассказал в интервью... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:00

2023-01-30T09:00

2023-01-30T09:00

интервью

сша

россия

украина

рафаэль гросси

сергей рябков

линн трейси

магатэ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в РФ 10 февраля, рассказал в интервью РИА Новости о том, когда могут состоятся очередные консультации с США по двусторонним вопросам, могут ли Москва и Вашингтон обменяться заключенными по формуле "всех на всех", и обрисовал перспективы переговоров с США по стратегической стабильности.– Известно ли уже, когда новый посол США Линн Трейси будет вручать копии верительных грамот в МИД? Намечены ли с ней какие-то контакты?– Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания. С ней эта процедура тоже согласована, и она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне.– Каким видит Россия потолок численности посольств, который обсуждался на встрече с США в декабре в Стамбуле? Готовится ли сейчас новая встреча, если да – то когда и где? Или в свете последних заявлений и действий Белого дома диалог по этой теме вновь поставлен на паузу?– Если говорить о декабрьских консультациях по двусторонним раздражителям между МИД России и госдепартаментом США в Стамбуле, то там вопрос о численности диппредставительств не обсуждался вообще. Проблем в двусторонней сфере накопилось много. Первопричина, как вы понимаете, в американской линии на российском направлении. А если быть более точным, то в развязанной еще президентом (Бараком – ред.) Обамой дипломатической конфронтации, которая сопровождалась среди прочего захватом принадлежащих России на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов. Разумеется, естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть.Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов. Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня.И еще одно пояснение в развитие того, что сказано: как вы видите, на фоне фактического состава американской дипмиссии в Российской Федерации и, соответственно, численности наших диппредставительств в США, даже в рамках упомянутой мной квоты есть большой запас вакансий, строго говоря, это не вакансии, но возможности для увеличения штатного расписания. Если США на это не идут, соответственно, у них есть какие-то иные мотивы, причины, и мы в них даже не будем разбираться. Поэтому не считаем оправданной саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще. Если с такой идеей выйдут американцы, мы будем рассматривать. Но это не значит, что мы с ней согласимся. В общем ситуация достаточно запутанная и имеет свою предысторию, поэтому важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать.– Решение США об отправке танкового батальона на Украину не осложнит переговоры по двусторонним вопросам?– Нет сомнений, что это крайне деструктивный шаг и с точки зрения попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине. Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, – это не эскалация. И вообще в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: "мир – это война" – буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе. Посмотрите, что они говорят. Так и сейчас после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного. И американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет "на первый, второй". Все это в таком виде реализуется на глазах у международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум, политиков или политиканов.– Возвращаясь к двусторонним вопросам с США. Поступили ли за прошедшее время сигналы из Вашингтона о готовности провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ? Возможен ли прогресс в организации встречи после прибытия в Москву нового посла США?Мы отмечаем, что США в этом вопросе, как и вообще у них это заведено, фокусируются только на том, что считают приоритетным для себя. В данном случае на требовании как можно скорее возобновить инспекции в рамках ДСНВ. Собственно говоря, именно под это американская сторона подвязывала проведение сессии двусторонней консультативной комиссии в рамках Договора. В условиях, когда ведомые США "соединенные силы Запада" уже перешли от гибридной войны против России к почти настоящей, это объективно невозможно. Диалог по стратстабильности и контролю над вооружениями остановили не мы, а американцы со своими сателлитами, когда отвергли наши предложения по гарантиям безопасности, официально внесенные в декабре 2021 года, и когда поставили на то, чтобы нанести России стратегическое поражение. Российская Федерация, тем не менее, остается приверженной ДСНВ.Мы добросовестно, в полном объеме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере. Вместе с тем, никто не отменял международно-правовую оговорку, rebus sic stantibus (если обстоятельства остаются без изменений – ред.), указывающую на важность учета того, насколько обстоятельства, имевшие место при заключении того или иного соглашения, остаются неизменными. Напомню, что согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что (я цитирую) "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", а также (я опять цитирую) "руководствуются принципом неделимой безопасности". Это важные положения, и преамбульная часть любого договора не менее значима, чем оперативные статьи. Но вот эти положения, которые я только что процитировал, самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого "русского вопроса" через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией. И нацеленное на разрушение нашего исторического и культурного кода. В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности, не получится.– Недавно вы говорили, что развал ДСНВ вызовет у России глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США Москва не будет. Значит ли это, что в целом Россия уже просчитывает сценарий, что после 2026 года с американцами не будет никакого договора по контролю над вооружениями?– Это вполне возможный сценарий. К сожалению, все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный, если руководствоваться принципом, что главное – это эгоистический интерес США, а остальным можно пренебречь, продуманный демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера, не только двустороннего с Российской Федерацией. Жертвой этого курса вполне может пасть и ДСНВ. Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусировано работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности. Но не скрываем и того, что это не наш выбор. И оптимально было бы двигаться по другому пути. То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы на нее, то есть на стратстабильность, влияющие.– Но получается, что стороны находятся в тупике из которого нет выхода? Сложно ожидать, что США поменяют свою позицию в отношении России в контексте Украины и дадут сигнал, что у них поменяется и отношение к тому самому принципу, который, как вы сказали, США уже нарушили в ДСНВ…– Вы правы в том, что ситуация тупиковая. Практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США. В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет. Но в отношении принципа, на который я сослался в своем комментарии, и который вы упомянули, этот принцип касается коренного изменения обстоятельств, существовавших на момент заключения договора. И я сослался на этот принцип, поясняя, почему мы считаем сейчас работу, как всегда, бизнес, как обычно, неприемлемым применительно к требованиям американцев срочно возобновить инспекционную деятельность и другие элементы этого же досье вернуть в фазу, как будто ничего не происходит вокруг. Это невозможно. Провести такой водораздел, возвести водонепроницаемую перегородку между одним и другим не получается. Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств.– Предлагала ли Россия США обмен заключенными по формуле "всех на всех"? Или это был бы неравноценный обмен с учетом того, сколько россиян находятся в заключении в США? Есть ли сейчас точные данные по количеству заключенных с той и другой стороны? Продолжается ли сейчас диалог по новым возможным обменам?– Обмен заключенными – крайне деликатная материя, напрямую затрагивающая судьбы людей. Это понятно, ведь речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле "всех на всех". Более того, мы к огромному сожалению не располагаем точными сведениями обо всех российских гражданах, находящихся в местах лишения свободы на территории США. Госдепартамент систематически игнорирует неоднократные обращения российского посольства в Вашингтоне с просьбой предоставить соответствующую информацию. Вместе с тем, по имеющимся у нас сведениям, в тюрьмах и следственных изоляторах Соединенных Штатов отбывают наказание на порядок больше россиян, чем американцев у нас. Скажу прямо, такая сверхчувствительная тема, как обмен заключенными, любит тишину. Выносить ее в публичную плоскость не следует, поскольку опыт показывает, что это явно не способствует выходу на конкретные результаты. У нас существует конфиденциальный канал общения с американцами, который доказал свою эффективность, когда состоялись обмены Константина Ярошенко на Тревора Рида, а Виктора Бута на Бриттни Грайнер.– Но переговоры по обмену заключенными с США будут продолжены?Продолжим, безусловно. По имеющемуся на этот счет специальному каналу.– Обсуждается ли по этому каналу или по какому-то другому возможность обмена тех американцев, которые были взяты в плен на Украине? Есть ли вероятность, что их будут обменивать на россиян, находящихся в заключении в США? Имеют ли они, как наемники, статус военнопленных? И могут ли они иметь статус военнопленных, с учетом того, что это наемники?– Если речь идет об американцах, пропавших без вести на территории Украины, то справляться об их судьбе Вашингтон должен непосредственно в Киеве. Российские власти не отвечают за безопасность американских граждан, находящихся в других странах, разумеется, не отслеживают их место нахождения. А если говорить об американцах, которые отправились на Украину в качестве наемников или инструкторов, по факту соучаствуя в преступлениях против российских военнослужащих и мирного населения, то лучшее, что эти люди могут сделать, это немедленно вернуться домой, если они хотят остаться живыми и здоровыми.– Могут ли в нынешнем году в условиях определенной стагнации в военных действиях на Украине созреть условия для мирных переговоров с участием США?– Наша позиция на этот счет хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал. Мы не отвергали переговорные решения ни на каком отрезке. Мы продемонстрировали это еще в марте 2022 года в Минске и Стамбуле. Однако Киев явно с подачи западных кураторов отказался от уже почти готовых договоренностей, а затем неоднократно публично заявлял о нежелании продолжать диалог, выдвигая заведомо невыполнимые условия. В сентябре прошлого года Зеленский своим указом и вовсе запретил какие-либо переговоры с Россией. В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве. После откровений (экс-канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель, (бывшего президента Франции Франсуа – ред.) Олланда, а теперь и (экс-премьера Британии – ред.) Бориса Джонсона иллюзии на счет посредничества Запада на счет Минских договоренностей и нормандского процесса, которые, если кто-то и питал, должны отпасть окончательно. Очевидно и то, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию. При этом изымая у союзников военную технику, отправляя ее "на утилизацию" на украинский театр военных действий, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения. Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет.– Как в Москве оценивают появление в Washington Post совместной статьи бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что Россия не может уступить Украине присоединенные в ходе специальной военной операции территории и будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в будущем сделать их "плацдармами" для наступления на Запад?– Как ни прискорбно, уровень американской экспертизы по российской тематике за последнее десятилетие очень сильно упал. Если бы было по-иному, политика Вашингтона в отношении нашей страны была бы гораздо более разумной и адекватной. Мы много раз говорили и доказывали свои слова делом. Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны. Многократно давали понять, объясняли и по-хорошему, и в более жесткой форме, что этого делать не нужно, что будут последствия. Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России. Отсюда вынужденное решение о проведении специальной военной операции. Других опций у нас просто не оставалось.– Готовится ли новая встреча с гендиректором МАГАТЭ Гросси по тематике ЗАЭС? Могут ли заявления главы Энергоатома Украины и властей в Киеве о "нереалистичности" создания защитной зоны поставить крест на совместных усилиях в этом направлении? На сколько процентов готова договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС?– Продолжаем консультации с секретариатом МАГАТЭ о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной станции. Наша цель – сделать все необходимое, чтобы предотвратить украинские нападения на нее и не допустить техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями. Пока такие консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным. Переговорный процесс развивается не просто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, просто тянет время. Украина неоднократно обстреливала ЗАЭС, нанося ущерб ее инфраструктуре, тем самым демонстрируя полное пренебрежение возможными рисками, связанными с безопасностью ядерных установок. Складывается впечатление, что Киев использует данный объект для ядерного шантажа. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для украинских властей нет никаких сдерживающих факторов. По всей видимости, опираясь на поддержку своих спонсоров, руководство Украины уверовало в собственную безнаказанность за совершаемые преступления.– Действительно ли от МАГАТЭ поступило предложение вывести Росгвардию, которая охраняет ЗАЭС, со станции? Согласна ли Россия с этим, и кто в таком случае будет осуществлять охрану станции и обеспечивать безопасность объекта?– Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС. Ни секретариат МАГАТЭ, ни государства-члены агентства не имеют право вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства. Мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат в данном вопросе четко следует своим полномочиям. Никаких подобных предложений от него не поступало. Что касается контактов с Гросси, то они регулярно проводятся по линии нашего постпредства в Вене. Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия.

https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сша, россия, украина, рафаэль гросси, сергей рябков, линн трейси, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато, m1 abrams, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)