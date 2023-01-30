08:48 30.01.2023 (обновлено: 09:18 30.01.2023)
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков
Рябков: МАГАТЭ не может вмешиваться в то, как организована охрана ЗАЭС Росгвардией
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. МАГАТЭ не пыталось вмешаться в то, как организована охрана Запорожской АЭС силами Росгвардии и не предлагала вывести со станции росгвардейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС. Ни секретариат МАГАТЭ, ни государства члены агентства не имеют права вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства", - сказал он.
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"Мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат в данном вопросе четко следует своим полномочиям. Никаких подобных предложений от него не поступало", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос действительно ли МАГАТЭ предлагало вывести Росгвардию со станции в рамках усилий по созданию вокруг ЗАЭС защитной зоны.
Он добавил, что Москва регулярно контактирует с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии по линии постпредства в Вене.
"Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия", - заключил Рябков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.