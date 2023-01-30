Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/magate-1848308329.html
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 30.01.2023
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков
МАГАТЭ не пыталось вмешаться в то, как организована охрана Запорожской АЭС силами Росгвардии и не предлагала вывести со станции росгвардейцев, заявил в интервью РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:48
2023-01-30T09:18
россия
киев
энергодар
сергей рябков
рафаэль гросси
эммануэль макрон
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866808_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_92f31d590e8bfecfb380ae8a4b8fded8.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. МАГАТЭ не пыталось вмешаться в то, как организована охрана Запорожской АЭС силами Росгвардии и не предлагала вывести со станции росгвардейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС. Ни секретариат МАГАТЭ, ни государства члены агентства не имеют права вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства", - сказал он. "Мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат в данном вопросе четко следует своим полномочиям. Никаких подобных предложений от него не поступало", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос действительно ли МАГАТЭ предлагало вывести Росгвардию со станции в рамках усилий по созданию вокруг ЗАЭС защитной зоны. Он добавил, что Москва регулярно контактирует с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии по линии постпредства в Вене. "Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия", - заключил Рябков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230127/magate-1847915316.html
https://ria.ru/20230130/zaes-1848307161.html
https://ria.ru/20230127/zaes-1848018338.html
россия
киев
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866808_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d3ac1fbf8cfdb94cab260de286a774a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, энергодар, сергей рябков, рафаэль гросси, эммануэль макрон, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, в мире
Россия, Киев, Энергодар, Сергей Рябков, Рафаэль Гросси, Эммануэль Макрон, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС, В мире
08:48 30.01.2023 (обновлено: 09:18 30.01.2023)
 
В МАГАТЭ не предлагали вывести Росгвардию с ЗАЭС, заявил Рябков

Рябков: МАГАТЭ не может вмешиваться в то, как организована охрана ЗАЭС Росгвардией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. МАГАТЭ не пыталось вмешаться в то, как организована охрана Запорожской АЭС силами Росгвардии и не предлагала вывести со станции росгвардейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС. Ни секретариат МАГАТЭ, ни государства члены агентства не имеют права вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства", - сказал он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 15:33
В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси
"Мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат в данном вопросе четко следует своим полномочиям. Никаких подобных предложений от него не поступало", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос действительно ли МАГАТЭ предлагало вывести Росгвардию со станции в рамках усилий по созданию вокруг ЗАЭС защитной зоны.
Он добавил, что Москва регулярно контактирует с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии по линии постпредства в Вене.
"Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия", - заключил Рябков.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
08:35
Переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто, заявил Рябков
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 20:58Специальная военная операция на Украине
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
 
РоссияКиевЭнергодарСергей РябковРафаэль ГроссиЭммануэль МакронМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала