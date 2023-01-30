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Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/koreya-1848358793.html
Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине
Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:06
2023-01-30T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
южная корея
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира, передает агентство Рёнхап. Генсек сделал эти замечания во время выступления Институте перспективных исследований CHEY в ходе визита в Сеул. Столтенберг в выступлении выразил благодарность Южной Корее за экономическую поддержку Украины, но призвал также перейти к рассмотрению вопроса оказания военной помощи. "Мы призываем Южную Корею взяться за (рассмотрение) конкретной проблемы военной поддержки (Украины)… Это решение, которое Южная Корея должна принять в конце концов. Некоторые союзники по НАТО изменили свою политику отказа от экспорта оружия воюющим странам", - заявил Столтенберг. Он пример в пример Германию, Швецию, Норвегию и другие страны, заявив, что те изменили свою позицию, так как поняли, что "это единственный способ поддержать современную демократию, сформировать условия для прочного мира посредством победы Украины". Столтенберг находится с визитом в Южной Корее с 29 по 30 января. Он уже встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, в ходе чего стороны обсудили проблему КНДР и отношения Южной Кореи с НАТО, заключив, что их необходимо укреплять. В понедельник также должна пройти встреча генсека с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетит Японию. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием. В апреле прошлого года Владимир Зеленский просил Сеул поставить Украине бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения. Министр обороны Украины Алексей Резников просил помочь противовоздушной обороне страны. Как сообщалось, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. Но министр обороны Южной Кореи Со Ук тогда заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений". Невозможность поставки Украине летальных вооружений с тех пор является неизменной позицией официального Сеула. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину, что позиция Сеула о невозможности поставок летального оружия Киеву остается без изменений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html
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в мире, украина, южная корея, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Южная Корея, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:06 30.01.2023
 
Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Южной Корее стоит изменить позицию и помочь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира, передает агентство Рёнхап.
Генсек сделал эти замечания во время выступления Институте перспективных исследований CHEY в ходе визита в Сеул. Столтенберг в выступлении выразил благодарность Южной Корее за экономическую поддержку Украины, но призвал также перейти к рассмотрению вопроса оказания военной помощи.
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В КНДР считают, что оружие из Японии и Южной Кореи окажется на Украине
"Мы призываем Южную Корею взяться за (рассмотрение) конкретной проблемы военной поддержки (Украины)… Это решение, которое Южная Корея должна принять в конце концов. Некоторые союзники по НАТО изменили свою политику отказа от экспорта оружия воюющим странам", - заявил Столтенберг.
Он пример в пример Германию, Швецию, Норвегию и другие страны, заявив, что те изменили свою позицию, так как поняли, что "это единственный способ поддержать современную демократию, сформировать условия для прочного мира посредством победы Украины".
Столтенберг находится с визитом в Южной Корее с 29 по 30 января. Он уже встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, в ходе чего стороны обсудили проблему КНДР и отношения Южной Кореи с НАТО, заключив, что их необходимо укреплять. В понедельник также должна пройти встреча генсека с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетит Японию.
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8 января, 11:35
Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием. В апреле прошлого года Владимир Зеленский просил Сеул поставить Украине бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения. Министр обороны Украины Алексей Резников просил помочь противовоздушной обороне страны. Как сообщалось, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. Но министр обороны Южной Кореи Со Ук тогда заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений". Невозможность поставки Украине летальных вооружений с тех пор является неизменной позицией официального Сеула.
Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину, что позиция Сеула о невозможности поставок летального оружия Киеву остается без изменений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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