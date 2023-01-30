https://ria.ru/20230130/dzhonson-1848342206.html

Эксперт прокомментировал заявления Джонсона о предупреждении Путину

Эксперт прокомментировал заявления Джонсона о предупреждении Путину - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперт прокомментировал заявления Джонсона о предупреждении Путину

Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о предупреждении президенту России Владимиру Путину не являются сенсацией, поскольку сейчас Джонсон не... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:26

2023-01-30T11:26

2023-01-30T11:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

великобритания

владимир путин

борис джонсон

нато

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о предупреждении президенту России Владимиру Путину не являются сенсацией, поскольку сейчас Джонсон не облечен большой властью, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Он заявил, что предупреждал Путина о введении санкций в случае начала военных действий, а также уверял, что Франция и Германия не допустят вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. "Джонсон такой экзотический политик, всегда нужно аккуратно подходить к тому, что он говорит. Тем более прошел уже почти год, и вдруг он начинает подробности выдавать. Почему он раньше не говорил, когда был премьер-министром?" - сказал Топорнин.По его словам, заявления Джонсона не выглядят сенсационными и реагировать на них нужно сдержанно. "В этом заявлении нет никакой сенсации... Можно, конечно, сказать, что сейчас он просто депутат парламента, не облечен такой властью, фактически ни за что не отвечает, решений не принимает, у него совсем другой статус", - отметил эксперт. "Я не думаю, что он придумывает что-то - наверное, разговор был, и он действительно предупреждал Путина, и не только он один", - сказал, в частности, эксперт. Он отметил, что серьезные расхождения с НАТО у России появились еще до этого - как по вопросу Украины, так и по вопросу обеспечения безопасности в Восточной Европе, но оставался шанс на мирное урегулирование. Джонсон также заявил украинскому каналу "Рада", что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848298716.html

https://ria.ru/20230125/peskov-1847223526.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, нато