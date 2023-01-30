https://ria.ru/20230130/razgovor-1848293870.html
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:28
2023-01-30T04:28
2023-01-30T10:27
в мире
украина
россия
великобритания
борис джонсон
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, его слова приводит британская газета Telegraph.В статье говорится, что у Джонсона состоялся "очень долгий, невероятный разговор" с российским президентом, в котором он грозил Путину санкциями со стороны Запада.По словам британского политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что проведение специальной военной операции на Украине станет "полной катастрофой". Джонсон также пообещал, что Лондон поддержит киевские власти.Также, по мнению экс-премьера, шансы Киева добиться вступления страны в НАТО были маловероятными из-за позиций Германии и Франции по этому вопросу.Ранее Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230124/johnson-1847099612.html
https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800904819_0:0:1912:1434_1920x0_80_0_0_66e2f916652cdf5adc6eccf394df7dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Путин, НАТО
04:28 30.01.2023 (обновлено: 10:27 30.01.2023)
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях перед началом спецоперации на Украине
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, его слова приводит британская газета Telegraph
.
В статье говорится, что у Джонсона состоялся "очень долгий, невероятный разговор" с российским президентом, в котором он грозил Путину санкциями со стороны Запада.
"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?" И я ответил: "Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете", — заявил Джонсон.
По словам британского политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что проведение специальной военной операции на Украине станет "полной катастрофой". Джонсон также пообещал, что Лондон поддержит киевские власти.
Также, по мнению экс-премьера, шансы Киева добиться вступления страны в НАТО были маловероятными из-за позиций Германии и Франции по этому вопросу.
Ранее Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.