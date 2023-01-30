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Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
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Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:28
2023-01-30T10:27
в мире
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россия
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, его слова приводит британская газета Telegraph.В статье говорится, что у Джонсона состоялся "очень долгий, невероятный разговор" с российским президентом, в котором он грозил Путину санкциями со стороны Запада.По словам британского политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что проведение специальной военной операции на Украине станет "полной катастрофой". Джонсон также пообещал, что Лондон поддержит киевские власти.Также, по мнению экс-премьера, шансы Киева добиться вступления страны в НАТО были маловероятными из-за позиций Германии и Франции по этому вопросу.Ранее Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230124/johnson-1847099612.html
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в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Путин, НАТО
04:28 30.01.2023 (обновлено: 10:27 30.01.2023)
 
Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации

Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях перед началом спецоперации на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, его слова приводит британская газета Telegraph.
В статье говорится, что у Джонсона состоялся "очень долгий, невероятный разговор" с российским президентом, в котором он грозил Путину санкциями со стороны Запада.
"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?" И я ответил: "Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете", — заявил Джонсон.
По словам британского политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что проведение специальной военной операции на Украине станет "полной катастрофой". Джонсон также пообещал, что Лондон поддержит киевские власти.
Также, по мнению экс-премьера, шансы Киева добиться вступления страны в НАТО были маловероятными из-за позиций Германии и Франции по этому вопросу.
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После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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