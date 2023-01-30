https://ria.ru/20230130/razgovor-1848293870.html

Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации

Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023

Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:28

2023-01-30T04:28

2023-01-30T10:27

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в документальном фильме о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции на Украине, его слова приводит британская газета Telegraph.В статье говорится, что у Джонсона состоялся "очень долгий, невероятный разговор" с российским президентом, в котором он грозил Путину санкциями со стороны Запада.По словам британского политика, в разговоре с Путиным он утверждал, что проведение специальной военной операции на Украине станет "полной катастрофой". Джонсон также пообещал, что Лондон поддержит киевские власти.Также, по мнению экс-премьера, шансы Киева добиться вступления страны в НАТО были маловероятными из-за позиций Германии и Франции по этому вопросу.Ранее Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230124/johnson-1847099612.html

https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, владимир путин, нато