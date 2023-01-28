https://ria.ru/20230128/bomba-1847369368.html

Только атомная бомба спасет: угроза извне оказалась серьезнее, чем думали

Только атомная бомба спасет: угроза извне оказалась серьезнее, чем думали - РИА Новости, 28.01.2023

Только атомная бомба спасет: угроза извне оказалась серьезнее, чем думали

Ученые доказали: есть астероиды, устойчивые к внешнему воздействию. А значит, для защиты Земли от таких объектов опробованные методы не подходят. Но есть и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:19

наука

космос - риа наука

брюс уиллис

земля

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые доказали: есть астероиды, устойчивые к внешнему воздействию. А значит, для защиты Земли от таких объектов опробованные методы не подходят. Но есть и хорошие новости: понимание природы этой космической угрозы поможет ее предотвратить.Открытие "Хаябусы"В 2022-м в ходе миссии DART специальный аппарат-камикадзе в экспериментальных целях врезался в безвредный для Земли астероид Диморф, изменив его орбиту. Однако, судя по новым данным, с другими потенциально опасными для человечества небесными телами это может не сработать.Например, с астероидом Итокава. Снимки, сделанные японским космическим аппаратом еще в 2010-м, продемонстрировали, что астероиды иногда представляют собой не монолитную скалу, а скопление обломков.Недавно международная команда ученых под руководством Фреда Журдана из австралийского Университета Кертин изучила три частицы пыли, взятые с поверхности Итокавы и привезенные на Землю зондом "Хаябуса-1". Состав крошечных зерен реголита исследовали методом так называемой масс-спектрометрии вторичных ионов.Космическая подушкаВыяснилось, что 535-метровый астероид, чья замысловатая орбита пересекает земную и марсианскую, чрезвычайно устойчив к столкновениям. По оценкам ученых, примерно 40 процентов объема небесного тела — пустоты. Это означает, что космическая "груда щебня", как называют объект сами исследователи в пресс-релизе, обладает сильными амортизирующими свойствами: вместо того чтобы разрушаться, отдельные камни будут вдавливаться внутрь."Короче говоря, Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, которую очень трудно разрушить", — говорит профессор Журдан.По словам авторов работы, кинетическая энергия, которую способен придать такому астероиду небольшой космический корабль, слишком мала. Следовательно, с объектами, подобными Итокаве, миссия DART может провалиться.Устойчивость состоящего из обломков астероида подтверждается его возрастом, который команда Журдана оценила в 4,2 миллиарда лет. То есть объект почти так же стар, как сама Солнечная система (4,57). Это удивительно, ведь, согласно расчетам, монолитные структуры такого же размера живут на порядок меньше — не более нескольких сотен миллионов лет.Столь впечатляющая выживаемость свидетельствует о том, что подобных Итокаве объектов в Солнечной системе должно быть много, считают авторы статьи. А значит, высока вероятность того, что Земле будет угрожать один из них.Сюрпризы из космосаЗемлю постоянно бомбардируют разные космические тела. Однако, по мнению ученых из Оксфорда, шансы на вымирание человечества из-за падения метеорита не превышают сотой доли процента. Земные средства слежения хорошо видят все объекты, достаточно крупные для того, чтобы стереть наш вид с лица планеты. Диаметр Чиксулубского астероида, который, как считается, убил динозавров, составлял около десяти километров. Но ничего подобного в обозримом будущем к нам не прилетит.Гипотетический удар не столь больших небесных камней не способен привести к вымиранию человечества, но может обернуться многочисленными жертвами и нанести серьезный ущерб экономике. Так, знаменитый Тунгусский метеорит, по современным оценкам, был всего 75 метров в поперечнике. Когда он взорвался, диаметр зоны поражения в тайге составил почти 12 километров. А значит, при менее удачном стечении обстоятельств мог исчезнуть небольшой город.Небесные тела такого размера современные обсерватории не всегда способны заметить вовремя. Например, угроза может приблизиться со стороны Солнца, которое "ослепляет" телескопы. По оценкам НАСА, существует примерно 17 тысяч околоземных астероидов размером 150 метров и более, которые еще предстоит найти.Срок обнаружения опасности — решающий фактор. Чем раньше люди увидят объект, тем больше шансов на его устранение. Скорость — еще одно слабое место таких миссий, как DART. Для подобной операции нужно заранее знать орбиту летящего в нас "булыжника". Космический таран невозможно организовать, если мы увидим астероид или комету, например, за несколько месяцев до столкновения.Правильное применение атомной бомбыВ таких случаях на помощь приходит сценарий, знакомый по фильму "Армагеддон", — ядерный взрыв. "Последнее средство", как называют его эксперты. Но отправлять в космос брутального, как Брюс Уиллис, нефтяника-бурильщика никто не собирается. Доставка ядерного заряда к цели будет автоматической. Одна из концепций предполагает создание космического корабля из двух секций: первая отделяется раньше и создает в астероиде кратер, а вторая, несущая заряд, там взрывается.По расчетам американских ученых, уничтожение мегатонной атомной бомбой стометрового небесного объекта даже за два месяца до столкновения приведет к тому, что абсолютное большинство обломков минуют Землю или сгорят в атмосфере. Правда, признают авторы статьи, только если верно заложить заряд и правильно рассчитать энергию. Иначе обломки окажутся слишком большими и нанесут Земле серьезный урон. Впрочем, в этой работе рассматривали ситуацию с монолитным небесным телом.Для защиты от "груды космического щебня" наподобие Итокавы взрыв на поверхности астероида или под ней — не лучший выбор. Есть риск, что обломки поведут себя непредсказуемо.Журдан и коллеги предлагают альтернативный вариант — взорвать ядерную бомбу перед опасным объектом. И тогда мощная волна как бы "оттолкнет астероид в сторону от Земли, не уничтожая его целостность.Правда, в отличие от космического тарана, это пока чистая теория. Авторы новой статьи не уверены, что человечеству необходимы практические испытания ядерного оружия в космосе. Тем более что это запрещено международными соглашениями.

https://ria.ru/20220920/asteroid-1817929547.html

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

https://ria.ru/20230104/itogi-1842155235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, брюс уиллис, земля, оксфорд, наса