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РИА Новости

Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита

Вчера, 10:40
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© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Компьютерные модели НАСА показывают, что Тунгусский метеорит был довольно большим, а анализ рассказов очевидцев свидетельствует, что в зоне его падения находилось три десятка человек. Об этом пишут ученые из американского космического агентства и их российские коллеги в журнале Icarus.
"За все время существования человечества нам удалось проследить за крайне малым числом крупных метеоритов, и поэтому мы не знаем, как астероиды распадаются в атмосфере и какие разрушения они могут вызвать. Падение Челябинского метеорита и новые методики расчетов помогли углубить наши представления об их поведении", — рассказывает Лорьен Уилер (Lorien Wheeler) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США).
В конце июня Тунгусский метеорит справляет своеобразный юбилей. Ровно 111 лет назад он упал в безлюдном уголке Сибири, уничтожив огромный участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Это остается крупнейшей природной катастрофой, вызванной метеоритом, за которой удалось детально проследить.
Падение Челябинского метеорита в феврале 2013 года заставило и публику, и ученых вспомнить о Тунгусском метеорите и начать повторно изучать последствия его падения. Эти данные, как предполагают планетологи, критически важны для оценки того, как часто подобные небесные тела падают на нашу планету.
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Так как серьезные наблюдения за Тунгусским метеоритом не велись, астрономы могли оценить его размеры и локализовать предположительное место его происхождения лишь приблизительно. Но, как отмечает Уилер, современные компьютерные технологии позволяют решить эту проблему.
Опираясь на свидетельства очевидцев, масштабы разрушений и отсутствие кратера, ученые НАСА построили компьютерную модель Тунгусского события и просчитали 50 миллионов его сценариев. Эти расчеты строились на базе одной из последних математических моделей, реалистично описывающей, как метеориты распадаются и сгорают в атмосфере.
В результате астрономы смогли вычислить примерную мощность взрыва, скорость движения астероида, его размеры и массу, а также плотность. Как оказалось, Тунгусский метеорит был несколько крупнее, чем предполагалось раньше, — его вероятный диаметр составлял примерно 75 метров, а сила взрыва была близка к самым мощным советским и американским термоядерным бомбам — более 20 мегатонн.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭвенский автономный округ Красноярского края. Так выглядела тайга в 1927 году, когда ученые добрались до места падения
Эвенский автономный округ Красноярского края. Так выглядела тайга в 1927 году, когда ученые добрались до места падения
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эвенский автономный округ Красноярского края. Так выглядела тайга в 1927 году, когда ученые добрались до места падения
Скорее всего, метеорит распался на части и взорвался на высоте примерно 12-17 километров, так что диаметр зоны поражения составил внушительные 5-12 километров. Такие события происходят нечасто, однако, как считают Уилер и ее коллеги, редкость с лихвой компенсируется разрушительным потенциалом.
Как пишут ученые из американского Института SETI и их российские коллеги из Института астрономии и Института динамики геосфер РАН, в случае с Тунгусским метеоритом человечеству повезло — он упал в сравнительно безлюдном районе Российской империи.
При этом удалось подсчитать число людей, которые могли оказаться жертвами падения астероида. Для этого ученые проанализировали все имеющиеся записи слов очевидцев, в том числе и рассказы местных оленеводов-эвенков, записанные советскими исследователями.
Всего изучалось свыше семи сотен рассказов, в которых упоминаются имена почти двух тысяч жителей этого района Восточной Сибири. Как предполагают ученые, в зоне поражения в то время находились лишь три десятка человек.
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По словам очевидцев, многие потеряли сознание и получили серьезные травмы, как минимум трое погибли или при взрыве астероида, или через несколько дней после него. Причиной гибели стала либо сама взрывная волна, либо ожоги, полученные как при падении небесного тела, так и из-за лесных пожаров.
Как надеются американские и российские исследователи, эти расчеты и наблюдения помогут лучше понимать, насколько небольшие астероиды угрожают цивилизации в целом и отдельным городам, а также как от них обороняться.
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астероидыПадение Тунгусского метеорита (1908)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАМоскваКрасноярский крайЭвенкийский районСШАРИА Наука
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