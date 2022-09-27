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Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли - РИА Новости, 27.09.2022
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Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли
Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли - РИА Новости, 27.09.2022
Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли
Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных астероидов,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:29
2022-09-27T02:29
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных астероидов, НАСА ведет прямую трансляцию.Космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - эксперимент по изменению орбиты двойного астероида) стартовал с Земли в ноябре прошлого года. Его столкновение с не угрожающим Земле астероидом Диморф состоялось в автономном режиме в расчетные 19.14 по времени Восточного побережья США (2.14 мск 27 сентября)."Есть!" - подтвердил ведущий трансляции НАСА, ведомство в прямом эфире транслировало приближение зонда к каменистой поверхности астероида на скорости около 23 тысяч километров в час.НАСА позиционирует миссию DART как первую в истории попытку изменить траекторию астероида для будущей защиты Земли от потенциально угрожающих ей комет или астероидов. "Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей", - сказала в эфире руководитель планетарных исследований НАСА Лори Глейз.Диморф - небольшой астероид, его диаметр составляет около 160 метров, он является спутником более крупного астероида Дидима (радиус около 780 метров). Зонд не разрушит и не уничтожит астероид, но, надеются в НАСА, сможет немного изменить траекторию его движения. Система астероидов Дидим-Диморф находится в миллионах километров от Земли, следующее сближение астероидов с нашей планетой ожидается в 2123 году, по расчетам ученых они подойдут к Земле на расстояние около 5,9 миллионов километров.
https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html
https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817478687.html
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космос - риа наука, земля, сша, наса, наука
Космос - РИА Наука, Земля, США, НАСА, Наука
02:29 27.09.2022
 
Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли

Зонд DART успешно столкнулся с астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли

© NASA/JHUAPL/Steve GribbenХудожественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф. Справа вверху - астероид Дидим, справа внизу - LICIACube
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф. Справа вверху - астероид Дидим, справа внизу - LICIACube
© NASA/JHUAPL/Steve Gribben
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф. Справа вверху - астероид Дидим, справа внизу - LICIACube. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных астероидов, НАСА ведет прямую трансляцию.
Космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - эксперимент по изменению орбиты двойного астероида) стартовал с Земли в ноябре прошлого года. Его столкновение с не угрожающим Земле астероидом Диморф состоялось в автономном режиме в расчетные 19.14 по времени Восточного побережья США (2.14 мск 27 сентября).
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
01:44
НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"
"Есть!" - подтвердил ведущий трансляции НАСА, ведомство в прямом эфире транслировало приближение зонда к каменистой поверхности астероида на скорости около 23 тысяч километров в час.
НАСА позиционирует миссию DART как первую в истории попытку изменить траекторию астероида для будущей защиты Земли от потенциально угрожающих ей комет или астероидов. "Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей", - сказала в эфире руководитель планетарных исследований НАСА Лори Глейз.
Диморф - небольшой астероид, его диаметр составляет около 160 метров, он является спутником более крупного астероида Дидима (радиус около 780 метров). Зонд не разрушит и не уничтожит астероид, но, надеются в НАСА, сможет немного изменить траекторию его движения. Система астероидов Дидим-Диморф находится в миллионах километров от Земли, следующее сближение астероидов с нашей планетой ожидается в 2123 году, по расчетам ученых они подойдут к Земле на расстояние около 5,9 миллионов километров.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 01:00
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
 
Космос - РИА НаукаЗемляСШАНАСАНаука
 
 
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