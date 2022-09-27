https://ria.ru/20220927/zemlya-1819675758.html

Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли

Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли - РИА Новости, 27.09.2022

Зонд DART успешно столкнулся с астероидом при эксперименте по защите Земли

Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных астероидов,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:29

2022-09-27T02:29

2022-09-27T02:29

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных астероидов, НАСА ведет прямую трансляцию.Космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - эксперимент по изменению орбиты двойного астероида) стартовал с Земли в ноябре прошлого года. Его столкновение с не угрожающим Земле астероидом Диморф состоялось в автономном режиме в расчетные 19.14 по времени Восточного побережья США (2.14 мск 27 сентября)."Есть!" - подтвердил ведущий трансляции НАСА, ведомство в прямом эфире транслировало приближение зонда к каменистой поверхности астероида на скорости около 23 тысяч километров в час.НАСА позиционирует миссию DART как первую в истории попытку изменить траекторию астероида для будущей защиты Земли от потенциально угрожающих ей комет или астероидов. "Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей", - сказала в эфире руководитель планетарных исследований НАСА Лори Глейз.Диморф - небольшой астероид, его диаметр составляет около 160 метров, он является спутником более крупного астероида Дидима (радиус около 780 метров). Зонд не разрушит и не уничтожит астероид, но, надеются в НАСА, сможет немного изменить траекторию его движения. Система астероидов Дидим-Диморф находится в миллионах километров от Земли, следующее сближение астероидов с нашей планетой ожидается в 2123 году, по расчетам ученых они подойдут к Земле на расстояние около 5,9 миллионов километров.

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817478687.html

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