https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html

Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube - РИА Новости, 27.01.2023

Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

2023-01-27T12:12

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

музыка

россия

youtube

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации. Спустя сутки видео сохранило позиции в топ-3 (второе место). При этом ролик по-прежнему возглавляет рейтинг во вкладке "Музыка". Клип был размещен в Сети 26 января. Видео за сутки набрало более 1,1 миллиона просмотров. В "Исповеди" музыкант предстал перед поклонниками в новом образе. Он срезал свои дреды. Исполнитель назвал свою работу обращением к богу. По словам артиста, он выразил в песне то, что "у него на душе". Кроме того, он выступил автором сценария клипа. Другое видео SHAMAN "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира". Ролик собрал более 25 миллионов просмотров. Кроме того, музыкант начал работу над новым альбомом. В него войдут известные композиции и новые песни. Ранее SHAMAN выступил в Донбассе. Он дал концерты в Мариуполе и Луганске.

https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка, россия, youtube