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Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube - РИА Новости, 27.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html
Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube
Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube - РИА Новости, 27.01.2023
Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube
Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:23
2023-01-27T12:12
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
музыка
россия
youtube
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации. Спустя сутки видео сохранило позиции в топ-3 (второе место). При этом ролик по-прежнему возглавляет рейтинг во вкладке "Музыка". Клип был размещен в Сети 26 января. Видео за сутки набрало более 1,1 миллиона просмотров. В "Исповеди" музыкант предстал перед поклонниками в новом образе. Он срезал свои дреды. Исполнитель назвал свою работу обращением к богу. По словам артиста, он выразил в песне то, что "у него на душе". Кроме того, он выступил автором сценария клипа. Другое видео SHAMAN "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира". Ролик собрал более 25 миллионов просмотров. Кроме того, музыкант начал работу над новым альбомом. В него войдут известные композиции и новые песни. Ранее SHAMAN выступил в Донбассе. Он дал концерты в Мариуполе и Луганске.
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shaman (ярослав дронов) , музыка, россия, youtube
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Россия, YouTube
11:23 27.01.2023 (обновлено: 12:12 27.01.2023)
 
Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

Клип SHAMAN "Исповедь" набрал более миллиона просмотров за день и возглавил тренды YouTube

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации. Спустя сутки видео сохранило позиции в топ-3 (второе место). При этом ролик по-прежнему возглавляет рейтинг во вкладке "Музыка". Клип был размещен в Сети 26 января.
© YouTubeСкриншот сайта YouTube "В тренде"
Скриншот сайта YouTube В тренде
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Скриншот сайта YouTube "В тренде"
© YouTube
© YouTubeСкриншот сайта YouTube "Тренды.Музыка"
Скриншот сайта YouTube Тренды.Музыка
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Скриншот сайта YouTube "Тренды.Музыка"
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Скриншот сайта YouTube "В тренде"
© YouTube
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Скриншот сайта YouTube "Тренды.Музыка"
© YouTube
Видео за сутки набрало более 1,1 миллиона просмотров.
В "Исповеди" музыкант предстал перед поклонниками в новом образе. Он срезал свои дреды.
Исполнитель назвал свою работу обращением к богу. По словам артиста, он выразил в песне то, что "у него на душе". Кроме того, он выступил автором сценария клипа.
Другое видео SHAMAN "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира". Ролик собрал более 25 миллионов просмотров.
Кроме того, музыкант начал работу над новым альбомом. В него войдут известные композиции и новые песни.
Ранее SHAMAN выступил в Донбассе. Он дал концерты в Мариуполе и Луганске.
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