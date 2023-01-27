Клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации. Спустя сутки видео сохранило позиции в топ-3 (второе место). При этом ролик по-прежнему возглавляет рейтинг во вкладке "Музыка". Клип был размещен в Сети 26 января. Видео за сутки набрало более 1,1 миллиона просмотров. В "Исповеди" музыкант предстал перед поклонниками в новом образе. Он срезал свои дреды. Исполнитель назвал свою работу обращением к богу. По словам артиста, он выразил в песне то, что "у него на душе". Кроме того, он выступил автором сценария клипа. Другое видео SHAMAN "Я русский" вошло в "Топ-100 лучших клипов мира". Ролик собрал более 25 миллионов просмотров. Кроме того, музыкант начал работу над новым альбомом. В него войдут известные композиции и новые песни. Ранее SHAMAN выступил в Донбассе. Он дал концерты в Мариуполе и Луганске.
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Он появился на первом месте в общем топе через 15 часов после публикации. Спустя сутки видео сохранило позиции в топ-3 (второе место). При этом ролик по-прежнему возглавляет рейтинг во вкладке "Музыка". Клип был размещен в Сети 26 января.
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