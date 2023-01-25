https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html

Монеточка* отменила выступления в России

Монеточка* отменила выступления в России - РИА Новости, 25.01.2023

Монеточка* отменила выступления в России

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Артистка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:07

2023-01-25T19:07

2023-01-25T19:07

шоубиз

монеточка

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Артистка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Кроме того, была остановлена продажа билетов на мероприятия артистки. После начала СВО певица осудила действия российских властей по отношению к Украине. Затем она улетела в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Также исполнительница перенесла запланированные концерты в России на неопределенный срок. Прошлой осенью Монеточка* анонсировала тур по Европе. Неделю назад знаменитость вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста простив СВО в Литве. Кроме того, она выкрикнула лозунг украинских националистов. Несколько дней назад исполнительницу признали иноагентом. Также уточнялось, что Монеточка* оказывала материальную поддержку Украине. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов осудил певицу за антироссийское выступление в Литве. По его словам, артистка "слила свою репутацию". * Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

монеточка, шоу-бизнес, знаменитости