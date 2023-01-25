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Монеточка* отменила выступления в России - РИА Новости, 25.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html
Монеточка* отменила выступления в России
Монеточка* отменила выступления в России - РИА Новости, 25.01.2023
Монеточка* отменила выступления в России
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Артистка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:07
2023-01-25T19:07
шоубиз
монеточка
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Артистка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Кроме того, была остановлена продажа билетов на мероприятия артистки. После начала СВО певица осудила действия российских властей по отношению к Украине. Затем она улетела в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Также исполнительница перенесла запланированные концерты в России на неопределенный срок. Прошлой осенью Монеточка* анонсировала тур по Европе. Неделю назад знаменитость вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста простив СВО в Литве. Кроме того, она выкрикнула лозунг украинских националистов. Несколько дней назад исполнительницу признали иноагентом. Также уточнялось, что Монеточка* оказывала материальную поддержку Украине. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов осудил певицу за антироссийское выступление в Литве. По его словам, артистка "слила свою репутацию". * Признана Минюстом иноагентом
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монеточка, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Монеточка, Шоу-бизнес, Знаменитости
19:07 25.01.2023
 
Монеточка* отменила выступления в России

Монеточка* отменила концерты в пяти городах России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевица Монеточка
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Артистка должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе.
Монеточка (признана в РФ иноагентом) комментирует отмену своих концертов
Монеточка (признана в РФ иноагентом) комментирует отмену своих концертов
Монеточка (признана в РФ иноагентом) комментирует отмену своих концертов
"Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не "перенос", а "отмена", – сообщила исполнительница в своей соцсети.
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Кроме того, была остановлена продажа билетов на мероприятия артистки.
После начала СВО певица осудила действия российских властей по отношению к Украине. Затем она улетела в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым.
Также исполнительница перенесла запланированные концерты в России на неопределенный срок. Прошлой осенью Монеточка* анонсировала тур по Европе.
Неделю назад знаменитость вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста простив СВО в Литве. Кроме того, она выкрикнула лозунг украинских националистов.
Несколько дней назад исполнительницу признали иноагентом. Также уточнялось, что Монеточка* оказывала материальную поддержку Украине.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов осудил певицу за антироссийское выступление в Литве. По его словам, артистка "слила свою репутацию".
* Признана Минюстом иноагентом
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