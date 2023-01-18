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В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки
В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки
Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) в Литве. По его словам, исполнительница испортила... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:09
2023-01-18T13:09
2023-01-18T13:09
шоубиз
монеточка
литва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) в Литве. По его словам, исполнительница испортила свою репутацию ради "политической конъюнктуры". Однако он отметил, что артистку не стоит лишать гражданства и имущества на родине. По мнению политика, исполнительница уже понесла наказание. Также он рассказал о фермере, который решил назвать свиноматку в честь Монеточки после ее поступка. Накануне в Сети появилось видео с концерта исполнительницы в Литве. Она вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против спецоперации. Также артистка выкрикнула половину лозунга украинских националистов. Она предложила зрителям продолжить фразу. После начала СВО Монеточка осудила ее. Весной она сбежала в Вильнюс со своим избранником Виктором Исаевым. Также она отменила запланированные концерты в России. Осенью прошлого года певица анонсировала европейский тур.Ранее стало известно, что знаменитость уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина. Однако, по словам исполнительницы, она полностью погасила долг.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монеточка, литва, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Монеточка, Литва, Знаменитости, Шоу-бизнес
В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки
Депутат Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением Монеточки
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) в Литве. По его словам, исполнительница испортила свою репутацию ради "политической конъюнктуры".
"Все-таки удивительно, как стремительно "подешевел" этот человек в угоду политической конъюнктуре. Как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на родину. Стала "монеточка" даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль", – высказался Иванов в своем Telegram-канале.
Однако он отметил, что артистку не стоит лишать гражданства и имущества на родине. По мнению политика, исполнительница уже понесла наказание.
"Надо ли ее наказывать? Конфисковывать имущество, лишать гражданства и так далее? Полагаю, что нет. Самое страшное, что с ней может произойти, уже происходит – народное презрение", – поделился депутат.
Также он рассказал о фермере, который решил назвать свиноматку в честь Монеточки после ее поступка.
"Утром общался со знакомым фермером из Свердловской области. Человек немолодой, но прогрессивный. Тоже разочарован поведением бывшей уралочки. Дословно: "Я сейчас у себя на комплексе свиноматку Монеточкой назову. Имя в самый раз: тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям", – заключил политик.
Накануне в Сети появилось видео с концерта исполнительницы в Литве. Она вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против спецоперации. Также артистка выкрикнула половину лозунга украинских националистов. Она предложила зрителям продолжить фразу.
После начала СВО Монеточка осудила ее. Весной она сбежала в Вильнюс со своим избранником Виктором Исаевым. Также она отменила запланированные концерты в России.
Осенью прошлого года певица анонсировала
европейский тур.
Ранее стало известно, что знаменитость уплатила
часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина. Однако, по словам исполнительницы, она полностью погасила долг.