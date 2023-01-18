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В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки

В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдуме возмутились антироссийским выступлением Монеточки

Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) в Литве. По его словам, исполнительница испортила... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:09

2023-01-18T13:09

2023-01-18T13:09

шоубиз

монеточка

литва

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился антироссийским выступлением певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) в Литве. По его словам, исполнительница испортила свою репутацию ради "политической конъюнктуры". Однако он отметил, что артистку не стоит лишать гражданства и имущества на родине. По мнению политика, исполнительница уже понесла наказание. Также он рассказал о фермере, который решил назвать свиноматку в честь Монеточки после ее поступка. Накануне в Сети появилось видео с концерта исполнительницы в Литве. Она вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против спецоперации. Также артистка выкрикнула половину лозунга украинских националистов. Она предложила зрителям продолжить фразу. После начала СВО Монеточка осудила ее. Весной она сбежала в Вильнюс со своим избранником Виктором Исаевым. Также она отменила запланированные концерты в России. Осенью прошлого года певица анонсировала европейский тур.Ранее стало известно, что знаменитость уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина. Однако, по словам исполнительницы, она полностью погасила долг.

https://ria.ru/20220908/monetochka-1815392771.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

монеточка, литва, знаменитости, шоу-бизнес