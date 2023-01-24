Собчак опровергла слухи о продаже дома
Собчак опровергла слухи о стоимости своего дома и его продаже
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТелеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля "Зимний" в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене.
"Больше многих других удовольствий мне нравится, когда люди говорят ***** (ерунду - Прим. Ред.) со "знающим" видом. Дом я не продаю. Ни сама, ни через риелторов. И стоит он значительно дороже", – высказалась ведущая в своем Telegram-канале.
Ранее в Сети появилась информация, что Собчак выставила жилье на продажу. Также была названа его цена – шесть миллионов долларов. По слухам, журналистка собиралась вывезти вырученные деньги за границу.
В октябре прошлого года ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной отъезда знаменитости послужил арест ее директора Кирилла Суханова. Его обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
После этого в Сети высмеяли сбежавшую за границу Собчак. Пользователи пожелали звезде не возвращаться назад.
Ранее подписчики раскритиковали ведущую после слов о сложном периоде в жизни. Комментаторы обвинили ее в отсутствии настоящих проблем.
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