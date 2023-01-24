https://ria.ru/20230124/sobchak-1847075552.html

Собчак опровергла слухи о продаже дома

Собчак опровергла слухи о продаже дома - РИА Новости, 24.01.2023

Собчак опровергла слухи о продаже дома

Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:47

2023-01-24T14:47

2023-01-24T14:47

шоубиз

ксения собчак

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. Ранее в Сети появилась информация, что Собчак выставила жилье на продажу. Также была названа его цена – шесть миллионов долларов. По слухам, журналистка собиралась вывезти вырученные деньги за границу. В октябре прошлого года ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной отъезда знаменитости послужил арест ее директора Кирилла Суханова. Его обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. После этого в Сети высмеяли сбежавшую за границу Собчак. Пользователи пожелали звезде не возвращаться назад. Ранее подписчики раскритиковали ведущую после слов о сложном периоде в жизни. Комментаторы обвинили ее в отсутствии настоящих проблем.

https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, шоу-бизнес, знаменитости