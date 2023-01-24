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Собчак опровергла слухи о продаже дома - РИА Новости, 24.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230124/sobchak-1847075552.html
Собчак опровергла слухи о продаже дома
Собчак опровергла слухи о продаже дома - РИА Новости, 24.01.2023
Собчак опровергла слухи о продаже дома
Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:47
2023-01-24T14:47
шоубиз
ксения собчак
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. Ранее в Сети появилась информация, что Собчак выставила жилье на продажу. Также была названа его цена – шесть миллионов долларов. По слухам, журналистка собиралась вывезти вырученные деньги за границу. В октябре прошлого года ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной отъезда знаменитости послужил арест ее директора Кирилла Суханова. Его обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. После этого в Сети высмеяли сбежавшую за границу Собчак. Пользователи пожелали звезде не возвращаться назад. Ранее подписчики раскритиковали ведущую после слов о сложном периоде в жизни. Комментаторы обвинили ее в отсутствии настоящих проблем.
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ксения собчак, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Ксения Собчак, Шоу-бизнес, Знаменитости
14:47 24.01.2023
 
Собчак опровергла слухи о продаже дома

Собчак опровергла слухи о стоимости своего дома и его продаже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТелеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля "Зимний" в Москве
Телеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля Зимний в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене.

"Больше многих других удовольствий мне нравится, когда люди говорят ***** (ерунду - Прим. Ред.) со "знающим" видом. Дом я не продаю. Ни сама, ни через риелторов. И стоит он значительно дороже", – высказалась ведущая в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети появилась информация, что Собчак выставила жилье на продажу. Также была названа его цена – шесть миллионов долларов. По слухам, журналистка собиралась вывезти вырученные деньги за границу.
В октябре прошлого года ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной отъезда знаменитости послужил арест ее директора Кирилла Суханова. Его обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
После этого в Сети высмеяли сбежавшую за границу Собчак. Пользователи пожелали звезде не возвращаться назад.
Ранее подписчики раскритиковали ведущую после слов о сложном периоде в жизни. Комментаторы обвинили ее в отсутствии настоящих проблем.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве
 
ШоубизКсения СобчакШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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