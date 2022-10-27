https://ria.ru/20221027/sobchak-1827103765.html

Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту - РИА Новости, 27.10.2022

Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, заявил глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:22

2022-10-27T10:22

2022-10-27T15:59

ксения собчак

литва

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, заявил глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių."Она находится в Литве, и, как гражданке Израиля с израильским паспортом, ей не нужна виза, она может ездить и оставаться здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем этот факт", — сказал он.По словам Яунишкиса, у его ведомства нет никаких конкретных разведданных, которые указывали бы, что Собчак представляет угрозу для Литвы."Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", — добавил чиновник.Накануне Тверской суд Москвы отправил под стражу коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. После этого сообщалось, что Собчак покинула страну. По словам пожелавшего остаться неназванным источника РИА Новости, ее заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы.По сведениям телеканала RT, Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве, но официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. В суде ее имя не звучало.В начале октября МВД объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за их удаление. Как объяснил источник РИА Новости, вчерашние задержания — продолжение этой истории.

https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html

https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825423081.html

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

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ксения собчак, литва, израиль, белоруссия, сергей чемезов, ростех, россия