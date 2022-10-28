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"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак - РИА Новости, 28.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221028/sobchak-1827447057.html
"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак
"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак - РИА Новости, 28.10.2022
"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак
Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:13
2022-10-28T12:13
шоубиз
ксения собчак
литва
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном ведущей в своей соцсети. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.Накануне появилась информация об отъезде Собчак из России. По словам пожелавшего остаться неназванным источника РИА Новости, ее заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала в Литву по израильскому паспорту. Вероятной причиной скоропалительного переезда стал арест коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак. Официальный представитель МИД России назвала ведущую лицемерной.
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ксения собчак, литва, россия
Шоубиз, Ксения Собчак, Литва, Россия
12:13 28.10.2022
 
"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак

Пользователи Сети посмеялись над сбежавшей в Литву Ксенией Собчак и обсудили ее заявления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном ведущей в своей соцсети.
"Мы подняли отличную тему эмиграции и отношения уехавших к оставшимся", – подписала пост журналистка.
Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.

"Какая ж ты патриотка России? Все б к чертям раздала!", "Куда улетела, Ксюшка? Давай домой за решеточку, давно пора!", "Ксюша, а почему вы пешком пошли через границу, а не на черном свадебном катафалке?", "Ксюха, сбегай в гости к Пугачихе. Вместе поскулите", "Беги, Ксюша, беги", "Не возвращайся!", "Гроб свой венчальный забрала с собой?" – возмутились подписчики.

Накануне появилась информация об отъезде Собчак из России. По словам пожелавшего остаться неназванным источника РИА Новости, ее заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала в Литву по израильскому паспорту.
Вероятной причиной скоропалительного переезда стал арест коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха".
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак. Официальный представитель МИД России назвала ведущую лицемерной.
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