"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак
Пользователи Сети посмеялись над сбежавшей в Литву Ксенией Собчак и обсудили ее заявления
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном ведущей в своей соцсети.
"Мы подняли отличную тему эмиграции и отношения уехавших к оставшимся", – подписала пост журналистка.
Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.
"Какая ж ты патриотка России? Все б к чертям раздала!", "Куда улетела, Ксюшка? Давай домой за решеточку, давно пора!", "Ксюша, а почему вы пешком пошли через границу, а не на черном свадебном катафалке?", "Ксюха, сбегай в гости к Пугачихе. Вместе поскулите", "Беги, Ксюша, беги", "Не возвращайся!", "Гроб свой венчальный забрала с собой?" – возмутились подписчики.
Накануне появилась информация об отъезде Собчак из России. По словам пожелавшего остаться неназванным источника РИА Новости, ее заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала в Литву по израильскому паспорту.
Вероятной причиной скоропалительного переезда стал арест коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха".
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак. Официальный представитель МИД России назвала ведущую лицемерной.
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