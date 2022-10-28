https://ria.ru/20221028/sobchak-1827447057.html

"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак

"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак - РИА Новости, 28.10.2022

"Сбегай в гости к Пугачихе": в Сети высмеяли сбежавшую Собчак

Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:13

2022-10-28T12:13

2022-10-28T12:13

шоубиз

ксения собчак

литва

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали сбежавшую в Литву Ксению Собчак и пожелали ей не возвращаться в Россию. Комментарии появились под отрывком интервью, выложенном ведущей в своей соцсети. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.Накануне появилась информация об отъезде Собчак из России. По словам пожелавшего остаться неназванным источника РИА Новости, ее заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала в Литву по израильскому паспорту. Вероятной причиной скоропалительного переезда стал арест коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак. Официальный представитель МИД России назвала ведущую лицемерной.

https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html

литва

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, литва, россия