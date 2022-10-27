https://ria.ru/20221027/sobchak-1827128053.html

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак - РИА Новости, 27.10.2022

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:33

2022-10-27T11:33

2022-10-27T21:08

шоубиз

происшествия

ксения собчак

мария захарова

сергей чемезов

ростех

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_0:120:3148:1891_1920x0_80_0_0_a3f7aa79d5d0e696a37555ef48173c20.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько лицемерна".Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за их удаление.Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.По словам дипломата, блогер "полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?", и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы "за нее ответило — гражданство Израиля"."Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", — заключила официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России. 2022-10-27T11:33 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ксения собчак, мария захарова, сергей чемезов, ростех, россия