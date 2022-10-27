11:33 27.10.2022 (обновлено: 21:08 27.10.2022)
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак
Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за отъезда в Литву по паспорту Израиля
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько лицемерна".
Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за их удаление.
Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.
"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, блогер "полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?", и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы "за нее ответило — гражданство Израиля".
"Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", — заключила официальный представитель МИД России.