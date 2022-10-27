Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827128053.html
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак - РИА Новости, 27.10.2022
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:33
2022-10-27T21:08
шоубиз
происшествия
ксения собчак
мария захарова
сергей чемезов
ростех
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_0:120:3148:1891_1920x0_80_0_0_a3f7aa79d5d0e696a37555ef48173c20.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько лицемерна".Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за их удаление.Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.По словам дипломата, блогер "полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?", и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы "за нее ответило — гражданство Израиля"."Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", — заключила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России.
2022-10-27T11:33
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_899e6f3147d8b63dc99c979cfa678aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ксения собчак, мария захарова, сергей чемезов, ростех, россия
Шоубиз, Происшествия, Ксения Собчак, Мария Захарова, Сергей Чемезов, Ростех, Россия
11:33 27.10.2022 (обновлено: 21:08 27.10.2022)
 
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак

Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за отъезда в Литву по паспорту Израиля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг блогера Ксении Собчак, указав, что "борциня с лицемерием настолько лицемерна".
Тверской суд Москвы в среду арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Кроме того, ранее в среду телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает. В ходе заседаний в суде также не звучало ее имени.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 08:00
Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за их удаление.
Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žinių сообщил, что Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту.

"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, блогер "полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?", и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы "за нее ответило — гражданство Израиля".
"Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", — заключила официальный представитель МИД России.
 
ШоубизПроисшествияКсения СобчакМария ЗахароваСергей ЧемезовРостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала