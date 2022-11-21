В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
В Сети раскритиковали Собчак после ее жалобы на сложности последних двух лет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети.
Скриншот публикации Ксении Собчак в социальной сети
Скриншот публикации Ксении Собчак в социальной сети
"В 21-м казалось, что все не так и не то: прививки, подпольные рестораны, сложности перелетов, тренер на дому. А потом стало ясно, что 2021 год был счастливым. Теперь главное желание для новогодней ночи – чтобы 2022 год не остался в памяти как вполне себе счастливый", – написала знаменитость.
Подписчики обвинили Собчак в непонимании проблем простых людей. По их мнению, журналистке не на что жаловаться.
"Так у вас же все прекрасно! Что за нытье?", "Да что ты знаешь о трудностях!", "А что у вас не так, Ксения? Вы прикованы к инвалидному креслу, вам не на что купить хлеба?", "Понять ужас происходящего может только тот, кто это видел и ощутил на своей шкуре. Ксения занимается словоблудием", – возмутились комментаторы.
Ранее Тина Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после вскрывшейся информации о ее двойном гражданстве. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах журналистки.