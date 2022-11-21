https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html

В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни

В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни - РИА Новости, 21.11.2022

В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни

Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:05

шоубиз

ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети. Подписчики обвинили Собчак в непонимании проблем простых людей. По их мнению, журналистке не на что жаловаться. Ранее Тина Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после вскрывшейся информации о ее двойном гражданстве. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах журналистки.

https://ria.ru/20221116/vodyanova-1831932792.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, шоу-бизнес