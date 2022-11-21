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В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни - РИА Новости, 21.11.2022
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:05
2022-11-21T15:05
шоубиз
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети. Подписчики обвинили Собчак в непонимании проблем простых людей. По их мнению, журналистке не на что жаловаться. Ранее Тина Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после вскрывшейся информации о ее двойном гражданстве. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах журналистки.
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ксения собчак, шоу-бизнес
Шоубиз, Ксения Собчак, Шоу-бизнес
15:05 21.11.2022
 
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни

В Сети раскритиковали Собчак после ее жалобы на сложности последних двух лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак после ее слов о сложностях последних двух лет. Поводом для возмущения стал пост ведущей в соцсети.
Скриншот публикации Ксении Собчак в социальной сети
Скриншот публикации Ксении Собчак в социальной сети
Скриншот публикации Ксении Собчак в социальной сети

"В 21-м казалось, что все не так и не то: прививки, подпольные рестораны, сложности перелетов, тренер на дому. А потом стало ясно, что 2021 год был счастливым. Теперь главное желание для новогодней ночи – чтобы 2022 год не остался в памяти как вполне себе счастливый", – написала знаменитость.

Подписчики обвинили Собчак в непонимании проблем простых людей. По их мнению, журналистке не на что жаловаться.
"Так у вас же все прекрасно! Что за нытье?", "Да что ты знаешь о трудностях!", "А что у вас не так, Ксения? Вы прикованы к инвалидному креслу, вам не на что купить хлеба?", "Понять ужас происходящего может только тот, кто это видел и ощутил на своей шкуре. Ксения занимается словоблудием", – возмутились комментаторы.
Ранее Тина Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после вскрывшейся информации о ее двойном гражданстве. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах журналистки.
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ШоубизКсения СобчакШоу-бизнес
 
 
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