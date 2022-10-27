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Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве - РИА Новости, 27.10.2022
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве
Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак в лицемерии после информации властей Литвы о наличии у нее израильского гражданства. Ведущая рассказала об этом в своем... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:18
2022-10-27T15:18
шоубиз
ксения собчак
тина канделаки
литва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак в лицемерии после информации властей Литвы о наличии у нее израильского гражданства. Ведущая рассказала об этом в своем Telegram-канале. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах Собчак. Накануне Собчак прибыла в Литву. Она въехала на территорию страны по израильскому паспорту. Об этом рассказал глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žini. Ранее источник сообщил об отъезде журналистки из России. Он заявил, что Собчак "уехала через Белоруссию в Литву".
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ксения собчак, тина канделаки, литва, россия
Шоубиз, Ксения Собчак, Тина Канделаки, Литва, Россия
15:18 27.10.2022
 
Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве

Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее израильском гражданстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак в лицемерии после информации властей Литвы о наличии у нее израильского гражданства. Ведущая рассказала об этом в своем Telegram-канале.

"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответило – гражданство Израиля", – поделилась журналистка.

Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах Собчак.
"Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через её ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и тд . Это уже не чёрный пиар или шантаж. Тут посерьёзнее "делишки", – добавила Канделаки.
Накануне Собчак прибыла в Литву. Она въехала на территорию страны по израильскому паспорту. Об этом рассказал глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žini.
Ранее источник сообщил об отъезде журналистки из России. Он заявил, что Собчак "уехала через Белоруссию в Литву".
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ШоубизКсения СобчакТина КанделакиЛитваРоссия
 
 
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