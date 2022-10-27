https://ria.ru/20221027/kandelaki-1827172973.html

Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве

Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве - РИА Новости, 27.10.2022

Канделаки обвинила Собчак в лицемерии после информации о ее гражданстве

Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак в лицемерии после информации властей Литвы о наличии у нее израильского гражданства. Ведущая рассказала об этом в своем... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:18

2022-10-27T15:18

2022-10-27T15:18

шоубиз

ксения собчак

тина канделаки

литва

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тина Канделаки обвинила Ксению Собчак в лицемерии после информации властей Литвы о наличии у нее израильского гражданства. Ведущая рассказала об этом в своем Telegram-канале. Кроме того, она намекнула на наличие заказных материалов на ресурсах Собчак. Накануне Собчак прибыла в Литву. Она въехала на территорию страны по израильскому паспорту. Об этом рассказал глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис в эфире радио Žini. Ранее источник сообщил об отъезде журналистки из России. Он заявил, что Собчак "уехала через Белоруссию в Литву".

https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, тина канделаки, литва, россия