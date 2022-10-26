https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
Источник сообщил об отъезде Собчак из России - РИА Новости, 26.10.2022
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:09
2022-10-26T15:42
происшествия
ксения собчак
россия
шоубиз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Она через Белоруссию уехала в Литву", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. Эта информация появилась на фоне сообщений о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и обысках у нее в загородном доме.По словам собеседника агентства, до последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.Ранее стало известно, что коммерческий директор медиа-холдинга "Oсторожно Media" Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. По словам источника РИА Новости, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20221007/dtp-1822318927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения собчак, россия
Происшествия, Ксения Собчак, Россия, Шоубиз
14:09 26.10.2022 (обновлено: 15:42 26.10.2022)
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
Источник сообщил, что Собчак находится за пределами России
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Она через Белоруссию уехала в Литву", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. Эта информация появилась на фоне сообщений о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и обысках у нее в загородном доме.
По словам собеседника агентства, до последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.
Ранее стало известно, что коммерческий директор медиа-холдинга "Oсторожно Media" Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. По словам источника РИА Новости, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.