https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html

Источник сообщил об отъезде Собчак из России

Источник сообщил об отъезде Собчак из России - РИА Новости, 26.10.2022

Источник сообщил об отъезде Собчак из России

Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:09

2022-10-26T14:09

2022-10-26T15:42

происшествия

ксения собчак

россия

шоубиз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Она через Белоруссию уехала в Литву", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. Эта информация появилась на фоне сообщений о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и обысках у нее в загородном доме.По словам собеседника агентства, до последнего момента все думали, что Собчак летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.Ранее стало известно, что коммерческий директор медиа-холдинга "Oсторожно Media" Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. По словам источника РИА Новости, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20221007/dtp-1822318927.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ксения собчак, россия