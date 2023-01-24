https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

Германия сделала свой выбор — и ее не жалко

Германия сделала свой выбор — и ее не жалко - РИА Новости, 24.01.2023

Германия сделала свой выбор — и ее не жалко

То ли триллер, то ли фарс с поставками германских танков Украине продолжает развиваться. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:00

2023-01-24T09:14

специальная военная операция на украине

авторы

анналена бербок

олаф шольц

германия

берлин (город)

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846977982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c618c49269bdd41afaa75afb2e14cb0.jpg

То ли триллер, то ли фарс с поставками германских танков Украине продолжает развиваться.Как известно, канцлер ФРГ неожиданно проявил характер и отказался предоставлять Киеву немецкие "Леопарды", что вызвало серьезную склоку на пятничном саммите НАТО на авиабазе Рамштайн, после чего западные СМИ принялись склонять Олафа Шольца на все лады.Однако дальше события приняли еще более интересный оборот.В воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если таковые запросы поступят. Стоит напомнить, что Бербок — представительница "зеленых" — упоротых атлантистов и самых безропотных вассалов США среди политических сил Германии.Попытка Берлина несколько сгладить скандал вызвала максимально хамский и оскорбительный ответ поляков в исполнении и премьер-министра, и МИД, и канцелярии президента — и, честно говоря, это выглядит абсолютно закономерным. И даже справедливым.Времена сидения на двух стульях окончательно прошли, и Германия, пытающаяся ныне запихать зубную пасту обратно в тюбик, представляет собой в данный момент откровенно жалкое зрелище и одновременно очень поучительный урок для всего мира — это же надо было умудриться буквально за год растерять огромный потенциал, над которым страна работала много десятилетий.Это тем более поразительно, поскольку немецкие элиты (та их часть, что ориентирована на национальные интересы страны) все это время демонстрировали стратегическую прозорливость и продуманную политику. В результате их работы Германия превратилась в экономический локомотив и геополитического лидера Европы. Плюс они умело выторговывали у Штатов преференции и льготы, заодно взвалив на Вашингтон бремя военных расходов на оборону Старого Света.Возникает вопрос: как вообще можно было стремительно и бездарно растратить столь огромный геополитический капитал?Без сомнения, частично ответ надо искать в, по сути, оккупированном статусе Германии. Вашингтону удалось взрастить и удержать под контролем часть немецких правящих элит, которые и выступают проводниками их воли, — это и некоторые политические партии, и ключевые СМИ, и часть бизнеса. Кроме того, похоже, у американцев получилось если не сломать, то существенно подавить немецкий дух. Отсюда крайняя осторожность Берлина в действиях с постоянной оглядкой на заокеанского сюзерена.Однако роковым для Германии стало вовсе не это, а вскрывшаяся глубинная русофобия ее элит, включая ту ее часть, что мы привыкли числить если не дружественной нам, то максимально прагматичной и осознающей все выгоды сотрудничества с Россией. Похоже, они не простили нам ни победы во Второй мировой войне, ни взятия Берлина, ни стремления к равноправному партнерству.Ведь нынешний геополитический и экономический тупик, в который загнала себя ФРГ, возник исключительно потому, что почти год назад все ее элиты, как проатлантические, так и национально ориентированные слились в яростном антироссийском единении. То есть даже у представителей промышленного сектора показавшийся реальным шанс окончательно раздавить Россию отбил чувство самосохранения, и они с энтузиазмом спилили под собой сук. Исключения вроде Герхарда Шредера, пытавшегося достучаться до разума своих коллег, можно по пальцам пересчитать.Теперь же мы наблюдаем возвращение взвешенной и здравой политики Берлина, которой тот придерживался с 2014 года: атлантистов своих несколько прижали, власть старается маневрировать и играть собственную внешнеполитическую игру, работая в первую очередь в интересах страны.Беда только в том, что поздно.Иногда можно услышать мнения, что немцы еще покажут всем кузькину мать, переиграют американцев, поставят на место зарвавшихся поляков, снова будут командовать Европой и вообще восстановят полноценный суверенитет. Мол, последний год был непоказательной флуктуацией, от которой Берлин придет в себя — уже практически пришел в себя, — и все будет как прежде. Вот только за этот самый год Германия лишилась важнейшего источника, питавшего как ее развитие, так и амбиции: сотрудничества с Россией. Кое в чем — вроде уничтожения "Северных потоков" — ей "помогли", но в основном она сделала все сама, причем, так сказать, с немецким качеством.И все. Теперь можно сколько угодно демонстрировать свою великодержавность и стремление к отстаиванию национальных интересов. Это никак не меняет реальности, в которой в критический момент мировой истории Германия геополитически превратилась в придверный коврик, о который все кому не лень вытирают ноги, а экономически она обречена на убой во имя американских интересов. Как-никак самый "жирный бычок" среди вассалов Вашингтона. Ресурсов же — российских ресурсов — сопротивляться данному сценарию у Берлина больше просто нет.Так что интрига вокруг танков "Леопард" заключается исключительно в том, как быстро сломают немцев.

https://ria.ru/20230123/postavki-1846776585.html

https://ria.ru/20230123/polsha-1846735471.html

https://ria.ru/20230123/polsha-1846749774.html

https://ria.ru/20230121/strakh-1846409700.html

https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html

https://ria.ru/20230123/tanki-1846817066.html

германия

берлин (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

авторы, анналена бербок, олаф шольц, германия, берлин (город), россия, нато