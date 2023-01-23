https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки

Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки - РИА Новости, 23.01.2023

Польша пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки

Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard, заявил Польскому радио заместитель министра иностранных дел РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:35

2023-01-23T10:35

2023-01-23T10:35

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard, заявил Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. В воскресенье министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят. По словам Мулярчика, это новое заявление из Берлина продемонстрировало, что давление стран Центральной и Восточной Европы, Великобритании и США возымело эффект. "Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым", - сказал он. Как пояснил замминистра, "ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе". "Немцы и французы хорошо это понимают", - отметил он. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, польша, нато, ситуация в днр и лнр